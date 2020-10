Hamilton: « Au-delà de mes rêves les plus fous »

Lewis Hamilton a égalé les 91 victoires de Michael Schumacher… sur la route d’un 7e titre mondial, comme l’Allemand.

Clin d’oeil du calendrier remanié de cette «drôle» de saison, c’est en Allemagne, soit sur les terres mêmes de Michael Schumacher que Lewis Hamilton (Mercedes) a égalé, dimanche, le record de 91 victoires en F1 du septuple champion du monde. Un succès qui lui permet de se rapprocher encore un peu plus d’un 7e titre mondial, autre record absolu de l’Allemand.

«C’est au-delà de mes rêves les plus fous d’égaler son nombre de victoires et cela montre simplement que les rêves peuvent devenir réalité. C’est un honneur incroyable de l’avoir rejoint», a confié le Britannique, qui n’a pas oublié son team: «Je n’aurais pas jamais pu faire ça sans cette équipe incroyable».

La dernière victoire de «Schumi» en F1 remonte à octobre 2006, en Chine, soit quelques mois seulement avant la toute première victoire du jeune Hamilton en F1, en juin 2007, lors d’un GP du Canada à Montréal, dans une McLaren à moteur Mercedes.

Les deux plus grands champions de l’histoire de la F1, en termes de palmarès, se sont ensuite succédé chez Mercedes: l’Allemand a pris sa retraite fin 2012 et l’Anglais lui a succédé début 2013, avec la manière: cinq victoires dans sa Flèche d’Argent, mais pas de titre mondial, à cause de Red Bull et d’un autre Allemand, Sebastian Vettel.

Depuis, il y a eu cinq autres couronnes, en six saisons. Et le septième n’est plus qu’une question de semaines: au championnat du monde, Hamilton compte désormais 69 points d’avance sur son équipier Bottas et 83 sur Verstappen (Red Bull). Un gouffre.

Pour remporter sa 7e victoire en 2020 – encore le chiffre 7 – Hamilton s’est imposé hier au GP de l’Eifel devant le Néerlandais et l’Australien Daniel Ricciardo qui a offert à Renault son premier podium depuis une 3e place de Nick Heidfeld au GP de Malaisie 2011.

Parti de la 2e place au Nürburgring, Hamilton a aussi profité d’une perte de puissance brutale sur le moteur de son équipier Valtteri Bottas, parti en pole mais contraint à l’abandon.

Six GP sont encore au programme cette année et le Britannique de 35 ans peut encore améliorer sensiblelement ses statistiques.