Tests COVID: des mesures spéciales dans les centres de dépistage et drive-ins de Vivalia dès mardi

Des mesures spéciales sont prises dans les centres de dépistage et drive-ins de Vivalia pour résorber le retard dans les résultats des tests Covid.

Comme ce fut le cas ailleurs également dans le pays, les drive-ins et centre de dépistages de Vivalia ont été littéralement pris d’assaut ces derniers jours.

Au total cumulé des laboratoires Vivalia d’Arlon, Libramont et Marche, plus de 2000 demandes de tests ont été enregistrées par jour depuis jeudi dernier.

Plusieurs centaines de tests PCR sont encore actuellement en attente de traitement dans les laboratoires, ce qui a pour conséquence, d’allonger le délai d’obtention des résultats et d’augmenter le risque de sursaturation dans les laboratoires d’analyse.

«Afin de résorber le retard actuel, nous devons mettre en place des mesures spéciales dans tous les drive-ins et centres de dépistage, a communiqué officiellement Vivalia dimanche en fin de journée.

– Du mardi 13 octobre jusqu’au vendredi 16 octobre, seules les personnes présentant des symptômes du Covid seront testées sur avis de leur médecin généraliste;

– Vu l’ampleur de l’épidémie et le nombre de cas positifs dans la province, il n’est provisoirement plus possible de tester tous les patients contacts (donc ayant été en contact avec un cas de COVID confirmé) à ce jour;

– Les tests pour les personnes qui partent à l’étranger ne sont plus effectués.»

Prendre rendez-vous au préalable

«Face aux débordements et comportements déplacés rencontrés ces derniers jours, nous rappelons que le dépistage COVID dans les drive-ins et centres de dépistage de la province ne peut se faire dans n’importe quelle condition. Ainsi, un rendez-vous doit obligatoirement être fixé pour le test. Précisons également que dans les drive-ins, toutes les personnes présentes dans le même véhicule doivent avoir pris rendez-vous pour être testées.

Nous vous rappelons enfin que le résultat de votre test vous sera envoyé par SMS, inutile donc de contacter le laboratoire.

Les informations se trouvent sur le site de Vivalia:

https ://www.vivalia.be/page/covid-19-comment-se-faire-tester

Nous demandons aux citoyens de faire preuve de civisme et de respecter les règles afin que le testing puisse se faire dans les meilleures conditions possibles pour tout le monde.»