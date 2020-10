Coupe de Belgique: Olympic, Liège, Seraing, l'Union et La Louvière en 16e, pas Visé

Grâce à Jatta, dans la prolongation, l'Olympic écarte Alost. Pour Liège, c'est un but rapide de Lallemand qui aura permis de passer le cap Warnant. Seraing a nettement dominé Blankeberge, tout comme l'Union contre Heist. La RAAL dispose de Jette. Seul Visé a chuté, après cent-vingt minutes, contre Dessel.

COUPE DE BELGIQUE

Olympic Club Charleroi - SC Eendracht Alost 2-1 (après prolongations)

Buts: Gadi (1-0, 4e), Cobos (1-1, 45e), Jatta (2-1, 102e)

Qualification au terme des prolongations pour des Olympiens qui avaient su mettre à profit une erreur alostoise pour faire 1-0 dès la 4e par Gadi. Mais pour ne pas avoir su doubler la mise, l’Olympic se fera punir, juste avant le repos. Plus rien ne sera marqué et c’est un revenant, Jatta, bien servi par Ghesquiere, qui offrira cette « qualif » aux Carolos.

URSL Visé - FC Dessel Sport 1-2 (après prolongations)

Buts: Cerigioni (0-1, 8e), Mputu (1-1, 26e), x (1-2, 101e)

Les Visétois vont, sans doute, regretter les occasions loupées tant dans une première période équilibrée sur le terrain qu’au score, qu’à la reprise où ils ont multiplié les tentatives, en vain. Dans la prolongation, c’est un coup-franc des visiteurs qui fera la différence.

FC Liège - RFC Warnant 1-0

But: Lallemand (1-0, 9e)

Un seul et unique but aura permis aux Liégeois d’atteindre les 16e de finale, celui de Lallemand, dès la 9e. Warnant aura bien une ou deux occasions de revenir mais ça n’est rien en comparaison à celles de Liège qui voyait Pire veiller au grain et préserver le suspense jusqu’à la fin, ce qui ne changeait finalement rien.



RFC Seraing - SC Blankenberge 6-1

Buts: Cascio (1-0, 5e), El Badaoui (2-0, 8e et 3-0 PEN, 16e), Cascio (4-0, 39e), Longueville (4-1, 66e), csc (5-1, 77e), Ndiaye (6-1, 85e)

Knokke FC - OH Louvain 0-2

But: Mercier (0-1, 35e), Duplus (0-2, 90e)

Union Saint-Gilloise - SK Heist 4-0

Buts: Sigurdarson (1-0, 20e), Undav (2-0, 80e), Vanzeir (3-0 PEN, 84e), Lapoussin (4-0, 90e)

RAAL La Louvière - RSD Jette 2-0

Buts: Azevedo (1-0, 37e), Galvez Lopez (2-0, 90e)

Lommel SK - VV Zelzate nc

VC Westerlo - RC Hades Kiewit Hasselt nc

FC Heur-Tongres - U. St-Ghislain Tertre-Hautrage nc

Olsa Brakel - FCV Dender EH 2-0