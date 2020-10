Roland-Garros: Nadal écrase Djokovic et marque un peu plus l’histoire du tournoi

Et de 13 pour le roi Nadal. AFP

L’Espagnol Rafael Nadal a écrasé (6-0, 6-2, 7-5) dimanche le Serbe Novak Djokovic en finale des Internationaux de Paris, remportant ainsi son 13e Roland-Garros, son 20e Grand Chelem. Il égale à ce titre le Suisse Roger Federer.

Il n’y a pas eu match entre les deux hommes dans les deux premières manches, remportées 6-0, 6-2 par l’ogre de l’ocre. Mais ce 56e duel entre ‘Rafa’ et ‘Nole’ a offert un troisième set un peu plus accroché. Malgré tout, le droitier de Belgrade, beaucoup plus inconstant, n’a jamais réellement été capable d’inquiéter l’Espagnol de 34 ans, dominateur de bout en bout.

Cette victoire est la 100e du Taureau de Manacor à la Porte d’Auteuil, lui qui n’a perdu que deux fois sur la terre battue parisienne.

Nadal a définitivement rejoint le Suisse Roger Federer au zénith de l’histoire du tennis. En effet, cette 13e Coupe des Mousquetaires constitue son 20e sacre en Grand Chelem, bilan qu’il partage avec le Bâlois. Novak Djokovic, battu pour la première fois cette saison, suit avec 17 sacres. Le Serbe n’est pas parvenu à devenir le premier joueur de l’ère Open (depuis 1968) à compter au moins deux fois chacun des quatre titres du Grand Chelem à son palmarès.