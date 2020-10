Le personnel du magasin Colruyt de Herve en grève lundi

Le personnel du magasin Colruyt de Herve sera en grève lundi, annonce dimanche le syndicat socialiste Setca dans un communiqué. Cette action fait suite à des actions similaires mi-juin dans deux magasins de la province de Liège. «La grève menée il y a 4 mois avait débouché sur des avancées partielles qui ne sont déjà plus d’actualité», estime le syndicat.

«Contrairement à d’autres secteurs, celui de la grande distribution alimentaire est loin de connaître la crise. Les bénéfices sont là pour un actionnaire, la famille Colruyt, qui est une des plus grosses fortunes belges. Et pourtant les demandes légitimes du personnel pour souffler un peu et être en sécurité ne sont pas entendues, voire purement et simplement niées par des managers régionaux qui mettent une pression maximale dans certains magasins, dont celui de Herve où les employé·es sont à bout», a souligné Morgane Thomas, permanente du Setca Verviers.

Les demandes du personnel porte sur la prolongation des accords «Corona» , soit l’augmentation de 4 euros des chèques-repas et une demi-heure de récupération en plus par jour et ne pas autoriser les sacs pour limiter les risques de contamination.

«Je tiens à insister sur cet aspect (les sacs, ndlr) car alors que les chiffres remontent partout à la hausse et que des mesures sont prises dans l’Horeca nous constatons un gros relâchement dans les magasins des grandes chaines de la distribution alimentaire, et cela au-delà du cas particulier de Colruyt», explique Patrick Masson du Setca Liège.

Le personnel aimerait aussi une application de la Convention collective de travail 104 qui permet au plus de 45 ans de commencer à souffler un peu.