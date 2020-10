«Les Rolling Stones déboutonnés», une exposition pour leurs fans au Groninger Museum

Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts et Ronnie Woods, en d’autres termes les mythiques Rolling Stones, groupe fondé dès 1962 par le regretté Brian Jones, parcourent la planète de concert en concert. Aujourd’hui, c’est une exposition les concernant qui est partie en tournée. Elle a déjà été montrée, sous une autre formule, à Londres et puis en Asie et aux Etats-Unis.

Pour son retour en Europe et dans une présentation spécialement conçue pour l’occasion, elle sera proposée, du 14 novembre au 18 février, au Groninger Museum aux Pays-Bas sous le titre «Les Rolling Stones déboutonnés» («The Rolling Stones Unzipped»).

Quelque 400 pièces originales, provenant de la collection personnelle du groupe, y seront exposées: des instruments de musique, des fragments de décor, des témoignages audio rares, des vidéos inédites, des journaux intimes, des costumes de scène emblématiques, des affiches et des pochettes de disque, des éléments de leur studio d’enregistrement et de la «miteuse» résidence de leur début dans la «Edith Grove» située dans le quartier de Chelsea à Londres.

Cette exposition risque d’attirer de nombreux fans et curieux mais crise sanitaire oblige, le musée à prévu d’allonger ses heures d’ouverture et d’ouvrir ses portes de 10h00 à 22h00. La réservation est obligatoire.