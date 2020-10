Echecs: Carlsen battu après un record de 125 parties sans défaite

Le champion du monde d’échecs, le Norvégien Magnus Carlsen a subi samedi soir sa première défaite depuis plus de deux ans, arrêtant à 125 rencontres consécutives sa série record d’invincibilité.

Lors du tournoi Norway Chess à Stavanger, qui marque la reprise de la compétition physique après des mois d’interruption due au coronavirus, le Polonais Jan-Krzysztof Duda est parvenu à contraindre à l’abandon le numéro un mondial de 29 ans, champion du monde incontesté depuis 2013.

«Extrêmement décevant» et «complètement impardonnable», s’est désolé Carlsen après sa défaite, provoquée par la perte rapide d’un fou.

Duda, 15e mondial, s’est dit «très heureux, évidemment». «Je ne m’attendais pas à gagner cette partie», a confié le Polonais de 22 ans dans une interview au média spécialisé Chess 24.

Cette défaite sensationnelle de Carlsen, grand maître depuis ses 13 ans et qui domine sans partage le monde des échecs depuis des années, est la première depuis plus de deux ans et deux mois.

Le dernier à l’avoir battu était jusque là le grand maître azerbaïdjanais Shakhriyar Mamedyarov, le 31 juillet 2018. La série d’invincibilité en 125 rencontres se décompose en 44 victoires et 81 nuls.