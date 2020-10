WRC: Neuville à 1/10e d’Ogier à deux spéciales de l’arrivée en Sardaigne, Sordo reste leader

A mi-parcours de la dernière journée du rallye de Sardaigne, Dani Sordo (Hyundai i20 Coupe WRC) reste en tête, malgré les 12.1 secondes perdues lors de la première spéciale dimanche sur Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC).

Le Français est 2e à 16.1 secondes avec dans son sillage Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) revenu à 1/10e de seconde grâce à son meilleur chrono dans la 14e spéciale, la deuxième du jour.

Dans la première étape de la journée, le sextuple champion du monde a devancé Neuville de 2/10es mais le Saint-Vithois a roulé 1.6 seconde plus vite dans l’ES suivante. Ce duel rappelle celui déjà disputé en Sardaigne en 2018. Alors qu’il ne restait plus que la Power stage, Ogier s’était élancé avec 0.8 seconde d’avance et avait été battu par Neuville de 0.7 à l’arrivée.

Si Neuville veut garder ses chances de titre mondial, il doit essayer de terminer devant Ogier.

Samedi, Neuville a admis que s’il se hissait à la deuxième place du classement, il y aurait des consignes d’équipes car Sordo ne se bat pas pour le titre mondial. Avec de si petites différences, on peut se demander si les consignes d’équipe sont possibles.

Pour Hyundai, c’est le championnat de la marque qui prime de toute façon. Le rallye de Sardaigne, 6e des huit épreuves du championnat 2020, se termine dimanche après-midi vers 13h15.