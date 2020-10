Trump retrouve la foule à la Maison Blanche, avant un meeting en Floride

Neuf jours après avoir été testé positif au Covid-19, le président américain Donald Trump s’adresse samedi à plusieurs centaines de ses sympathisants à la Maison Blanche, avec l’espoir de relancer sa campagne à moins de quatre semaines de l’élection.

Son équipe de campagne a également annoncé qu’il tiendrait deux meetings électoraux supplémentaires la semaine prochaine, en plus de celui en Floride lundi: l’un en Pennsylvanie mardi, l’autre dans l’Iowa mercredi.

S’il répète qu’il se sent «très bien», son état de santé reste entouré d’un certain mystère tant la communication de son médecin Sean Conley — semble-t-il surtout désireux de faire plaisir à son célèbre patient — a été opaque et peu rigoureuse. «Je ne prends plus de médicaments depuis environ huit heures», a assuré le locataire de la Maison Blanche vendredi soir, lors de son premier entretien filmé, diffusé sur Fox News.

Selon une source proche de l’organisation de l’événement de samedi, tous les invités devront porter un masque. En début d’après-midi, plusieurs dizaines de personnes faisaient la queue pour entrer à la Maison Blanche, avec la casquette rouge distinctive des partisans du président sur la tête. Beaucoup d’entre elles n’étaient pourtant pas masquées.