Calvert-Lewin menace-t-il le trône du prince Harry?

À 23 ans, l’actuel co-meilleur buteur de Premier League (avec Son) et ses 6 buts en 4 matches, a été sélectionné pour la première fois avec les Three Lions. Une première sélection qu’il a honorée, jeudi soir, avec un premier but face au Pays de Galles en amical.

Bousculer l’ordre établi. En Angleterre on sait ce que cela veut dire. La dernière journée de championnat anglais l’a parfaitement illustré. Le champion en titre, Liverpool, a pris 7 buts contre Aston Villa (17e l’an dernier), son dauphin, Manchester City, a été accroché par un promu (Leeds United) et son rival United a encaissé 6 fois contre les Spurs. Ces performances ont profité à une équipe: Everton. Les Toffees sont seuls en tête du classement de Premier League et affichent une insolente réussite. Everton brille grâce à son magicien transalpin, Carlo Ancelotti, mais aussi à son buteur Dominic Calvert-Lewin.

Déjà champion du Monde

Avec un début de championnat canon (6 buts en 4 matches de championnat), Calvert-Lewin est aussi l’actuel meilleur buteur d’Europe toutes compétitions confondues (9 buts en 6 matches). Des performances qui ont été suffisantes pour Gareth Southgate, à la tête de l’équipe nationale d’Angleterre, pour introniser le jeune anglais. Il avait déjà répondu à l’appel de la nation en U20 et U21. D’ailleurs, le natif de Sheffield peut déjà se targuer d’être champion du Monde. En effet, en juin 2017 il a participé aux championnats du monde des moins de 20 ans en Corée du Sud. C’est d’ailleurs lui qui a marqué le seul but de la finale face au Venezuela.

C’est maintenant avec les «grands» que l’attaquant d’Everton va devoir faire ses preuves. «On apprécie le jeu complet de Dominic depuis longtemps, mais ce qu’il a rajouté ces 18 derniers mois, ce sont des buts et évidemment pour un attaquant c’est capital», a expliqué Southgate au moment de convoquer le buteur. Avant de vanter «sa capacité à garder le ballon haut» et son «pressing». «C’est un poison pour les défenseurs adverses», a-t-il conclu.

Kalif à la place des qualifs?

Sera-ce suffisant pour remettre en cause le statut royal d’Harry Kane? Avec 32 buts en 47 caps, il sera très difficile de bousculer l’ordre établi. Mais Kane n’a pas encore marqué cette année avec l’équipe nationale dans le cadre des deux matches de Ligue des Nations (victoire 0-1 face à l’Islande et nul au Danemark 0-0), alors qu’il avait marqué 10 buts sur les 6 matches de qualification pour le feu Euro 2020.

Le trône d’Harry Kane sera difficile à renverser, mais Calvert-Lewin, qui vient d’être élu joueur du mois en Premier League, a sa carrière devant lui et pourrait devenir le substitut numéro 1 du souverain actuel. L’attaquant de Tottenham n’est pas incassable et s’est exposé aux blessures ces derniers temps. La saison dernière il a raté 16 matches avec les Spurs. En sachant qu’il a entamé le lockdown blessé, ce nombre aurait certainement été beaucoup plus élevé si le championnat s’était poursuivi.

Here is your #ThreeLions squad for this month’s triple-header! 👀 — England (@England) October 1, 2020

Mais les hommes capables de marquer des buts sont nombreux en Angleterre et se frayer une place entre les Sterling, Rashford, Sancho et autres vrais buteurs Ings et Abraham ne sera pas aisé.

Pourtant, l’ancien joueur des Blades, a des qualités à faire valoir. Avec son mètre 87, il est une vraie menace aérienne. Très fort dans les duels de la tête, il est capable de marquer (3 buts sur ses 6 de la tête), mais aussi d’offrir une déviation à ses partenaires. Une arme redoutable dans les rectangles adverses sur phases arrêtées.

Dominic Calvert-Lewin pour sa première sous le maillot anglais. Photo News

Pour sa première cap jeudi soir face au Pays de Galles, il a profité de l’absence de nombreux cadres offensifs pour s’installer au poste de titulaire. En effet, Raheem Sterling était blessé, Harry Kane au repos, tandis que Jadon Sancho, Tammy Abraham et Ben Chilwell étaient écartés, Mason Greenwood et Phil Foden non convoqués, et finalement, Marcus Rashford laissé sur le banc.

Tout profit pour les remplaçants qui ont pleinement saisi leur chance (Ings a aussi marqué son premier but en sélection) en battant l’équipe de Ryan Giggs 3-0. Sans doute pas de quoi remettre en cause la hiérarchie de Southgate, mais il s’agit là d’une preuve supplémentaire de l’énorme vivier de joueur dont il dispose. La Belgique est prévenue.

Certes la couronne est encore loin, mais Calvert-Lewin a, au moins, l’honneur de faire désormais partie de la cour du Roi, et c’est le chemin le plus rapide vers le trône.

🔥 | Dominic Calvert-Lewin inscrit un but pour son premier match avec l’Angleterre ! 😍🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿#ENGWAL pic.twitter.com/KLhsOCLSy4 — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) October 8, 2020