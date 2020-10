Egan Bernal met un terme à sa saison

Egan Bernal, vainqueur du Tour de France 2019, a annoncé samedi mettre un terme à sa saison. Le Colombien de 22 ans, pensionnaire de l’équipe Ineos Grenadiers, n’a plus roulé depuis son retrait de la Grande Boucle avant la 17e étape.

«Après mes problèmes de santé sur le Tour, je suis concentré essentiellement sur ma guérison», a expliqué Bernal. «Ce sont des temps compliqués mais il faut s’avoir l’accepter. Cela me motive encore plus à travailler davantage. Je ne veux plus avoir de douleurs sur le vélo. On apprend sûrement plus des mauvais moments que des meilleurs, c’est sûr.»

Après la pause de la saison en raison de la pandémie de coronavirus, Egan Bernal a remporté la Route d’Occitanie en levant les bras lors de la 3e étape. Deuxième du Tour de l’Ain, il avait ensuite abandonné lors du Dauphiné.