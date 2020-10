De Bruyne: «on n’écoute jamais les joueurs quand on dit qu’il y a trop de matches»

En amont du match face à l’Angleterre (dimanche 18h), Kevin de Bruyne s’est plaint du calendrier très chargé, mais se dit prêt pour ce match, et ce, malgré des absents de marque.

De Bruyne est un joueur fatigué et ses traits tirés en conférence de presse peuvent en témoigner. «Je n’ai pas vraiment eu de vacances et c’est vrai que mentalement c’est compliqué. Ma femme a accouché (NDLR: en avril 2020) donc nous ne sommes pas partis en vacances, puis après le lockdown la saison a repris en été et si la saison continue comme cela je n’aurais pas eu de break en deux ans. Cela fait beaucoup et c’est pourtant important de pouvoir se couper du football», explique le milieu de City avant d’ajouter que «de toute façon, personne n’écoute les joueurs quand ils donnent leur avis sur le calendrier».

Sans les stars

Ces deux hommes devront casser le mur anglais. BELGA Avec les absences d’Eden Hazard et Thibaut Courtois ou encore Dries Mertens, De Bruyne pourra se targuer d’être la «star» au coup d’envoi. «Même sans Mertens ou Hazard je ne vais pas prendre leur rôle, ce n’est pas à moi de changer le match tout seul. Je suis humain et je fais partie d’une équipe. C’est aussi l’occasion pour les autres de se montrer» a humblement rappelé De Bruyne.

Ces absences auront peut-être également un impact sur sa position sur le terrain. «Je joue là où je dois jouer. Je suis devenu trop vieux pour me tracasser sur une seule et unique position. J’ai déjà joué un rôle offensif contre de grandes équipes, je peux le faire contre l’Angleterre s’il le faut».

L’Angleterre justement, il la connaît bien. «Je suis ici depuis six ans et la pression pour performer est toujours aussi grande dans cette compétition. Les joueurs anglais me connaissent bien sûr, mais cela vaut pour beaucoup de joueurs. Dans le match de demain (dimanche), cela peut être à la fois un avantage et un inconvénient.»

De plus, depuis les deux dernières confrontations face aux Anglais, de l’eau a coulé sous les bridges. «Les équipes ont changé, ils ont des nouveaux joueurs, des jeunes joueurs. Ce sera bien différent qu’à la Coupe du monde. Je connais mieux les joueurs anglais qu’à l’époque, c’est un fait. J’ai parlé avec mes coéquipiers anglais, ils peuvent être enthousiastes, il y a beaucoup de potentiel chez eux. Cela reste un gros test pour nous, on doit pouvoir se jauger contre les grosses équipes» prévient le joueur de la saison en Premier League.

Messi à City? «Je m’en fous un peu»

De Bruyne est sous contrat jusqu’à la mi-2023 et ne se voit pas partir si vite. «Je n’en ai pas encore parlé à City, mais je suis ouvert aux discussions pour prolonger. Tout le monde sait que je suis très heureux à Manchester et que je me sens à l’aise là-bas» explique l’ancien joueur de Genk.

Et lorsqu’un journaliste anglais lui demande son avis sur une éventuelle arrivée de Messi dans le futur: «Je m’en fous un peu si Messi vient ou non. Tant mieux s’il vient, sinon tant pis». Du De Bruyne tout craché.