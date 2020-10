Martinez: «On fera tout pour que Mertens nous rejoigne, mais cela sera compliqué»

Le coach national s’est exprimé avant le match de Nations League de dimanche (18h) face à l’Angleterre et a fait le point sur l’effectif. L’occasion pour lui de retourner à Wembley après la finale de Coupe victorieuse avec Wigan en 2013.

Après la rencontre amicale de jeudi soir face à la Côte d’Ivoire, la Belgique se prépare à affronter l’Angleterre, pour un match qui «compte» cette fois. L’enjeu est la première place du groupe 2 en Ligue des Nations. Si l’équipe alignée jeudi était expérimentale vu les nombreux absents, celle aligné dimanche sera plus conventionnelle.

«C’est vrai qu’il y aura beaucoup de changements face à l’Angleterre par rapport à jeudi. On doit jouer trois matches contre les deux habituels du créneau international, il faut donc faire tourner» a expliqué le manager des Diables.

Vanheusden, Saelemaekers et Bornauw de retour avec les U21

Déjà la fin de l’expérience Diables pour Vanheusden et Bornauw. BELGA Martinez n’a pas pour autant laissé filtrer des indices quant aux hommes qui joueront face aux Three Lions. «Je n’ai pas encore pris ma décision pour les 11 titulaires. Après l’entraînement de ce soir (samedi) j’y verrai plus clair et je pourrai sans doute avoir une équipe en tête».

Une certitude: Vanheusden, Saelemaekert et Bornauw n’en seront pas. En effet, les trois promesses du football belge sont reparties avec les U21 dans le but de disputer le match de qualifications pour l’Euro face à la Moldavie mardi. Une autre certitude, Mertens n’en sera pas non plus. L’attaquant de Naples est coincé en Italie à cause des mesures sanitaires et n’a pas eu l’occasion de rejoindre ses équipiers.

«On essaye de faire ce que l’on peut pour qu’il rejoigne le groupe, et on essayera jusqu’au bout, mais cela me paraît compliqué. C’est une situation inédite et on ne peut pas passer aux dessus des protocoles» a déploré Martinez.

Pour le coach fédéral, ce match sera bien différent de ceux disputés face à l’Angleterre lors de la Coupe du Monde 2018 en Russie. «Chaque match en Coupe du monde reste un événement, une fierté. Donc je ne pense pas que le match contre l’Angleterre en phase de poule ait été joué pour du beurre. On acquiert beaucoup d’expérience dans ces matches-là et je pense que cela a été notre cas».

Il a d’ailleurs rappelé que les matches de Nations League sont aussi une belle opportunité de préparer un gros tournoi type Euro ou Coupe du Monde. «La Ligue des Nations nous permet de disputer un match face à un top adversaire comme l’Angleterre et avec de l’enjeu. Il faut le prendre au sérieux car il y aura de l’intensité. Je vois aussi cela comme une excellente préparation à l’Euro».

Wembley sans public

Martinez connaît bien Wembley et il est le premier à se dire que le match de dimanche soir dans l’antre des Three Lions sera bien triste sans public. Il faut dire que Roberto a connu ce stade dans une tout autre configuration. Celle de la joie et la liesse du public après la victoire de Wigan face à Manchester City en finale de la FA Cup le 11 mai 2013.

«Cela sera un sentiment bizarre. Un stade pareil doit vivre et être rempli de supporters. Cela sera très triste de le voir comme cela. Pour avoir connu la fête dans ce stade, ce sera un sentiment bizarre d’y vivre un match à huis clos» s’est attristé le coach fédéral.