Evenepoel revient sur sa chute: «j’aurais pu passer ma vie en chaise roulante»

Dans un documentaire réalisé par la VTM, Remco Evenepoel se confie un peu plus sur sa chute au Tour de Lombardie.

Dans «Telefacts» un documentaire de la chaîne néerlandophone VTM on peut voir des images exclusives de l’entourage du coureur cycliste. Diffusé mardi soir, les caméras de l’émission ont suivi Remco pendant de longs mois. Du Tour de Pologne, avec la chute de Fabio Jakobsen, jusqu’à sa revalidation.

Le documentaire dévoile aussi des images très intenses. Le 15 août dernier, l’entourage d’Evenepoel est réuni dans un restaurant, avec Patrick Lefevere, pour suivre la course du Tour de Lombardie. Ils vont tous assister, bouche bée, à la chute de leur fils, petit ami, membre de l’équipe. Une panique palpable. Heureusement, on connaît la suite et le prodige belge s’en sortira avec une fracture de la hanche seulement.

À un millimètre près, j’étais paralysé

Le documentaire accompagne alors le retour chez lui de Remco Evenepoel et peut saisir ses premières impressions, alors qu’il est assis dans une chaise roulante. «Quand je suis arrivé à l’hôpital juste après la chute, le scanner a révélé une veine éclatée dans mon aine. Heureusement, les médecins l’ont vu rapidement, sinon j’aurais pu me vider de mon sang. Plus tard, j’ai appris que ma fracture à la hanche se situait un millimètre à côté d’un nerf. J’aurais pu passer ma vie dans cette chaise roulante. Ma maman et Oumii (sa petite amie) étaient à côté de moi quand on m’a annoncé ça. Je les ai vues pâlir.»

Aujourd’hui Remco a repris l’entraînement en solo (sur rouleau) et espère revenir au plus vite. Il a d’ailleurs refait une première sortie récemment.