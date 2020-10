L’ACFF va annoncer la suspension de toutes ses compétitions lundi

Ce n’est pas encore officiel, mais ce le sera sans doute lundi: l’ACFF va annoncer la suspension de ses compétitions. Aie…

C’est une bien triste nouvelle qui va sans doute être confirmée ce lundi à l’occasion d’une réunion: le foot amateur sera à l’arrêt pour plusieurs semaines. C’est, de source extrêmement sûre, ce que va annoncer l’ACFF ce lundi. La nouvelle concerne tout le foot amateur francophone, comprenez par là la D2 ACFF, la D3 ACFF et tout le foot provincial, toutes régions confondues.

Pour comben de temps? Impossible à dire, tout dépendra évidemment de la situation épidémiologique par ailleurs. Mais on peut penser que tant que les chiffres sont à la hausse, on ne reprendra pas la compétition. Quinze jours? Un mois? On verra bien. Mais de source toute aussi sûre, l’intention n’est pas du tout d’aller vers une saison blanche. L’objectif est de jouer un maximum sans mettre la vie des footballeurs en danger. L’activité physique, notamment pour les plus jeunes, sera d’ailleurs encore encouragée même si les compétitions chez les jeunes pourraient elles aussi être suspendus. Mais compte tenu du fait que les buvettes, du moins en province de Liège, sont fermées alors que la province du Luxembourg, elle, a décrété une remise générale pour ce week-end des 10 et 11 octobre, il serait sans doute suicidaire de continuer les compétitions aussi pour des raisons économiques en plus du bon sens sanitaire.

Quid pour la suite? On sait que le protocole de l’ACFF est clair en la matière. Pour que la saison soit validée, il faudra que 50% de la compétition soit jouée. On en est loin mais ce n’est pas du tout impossible d’atteindre ce ratio avant la fin juin, moment présumé de fin de saison. L’avenir du foot amateur est donc plus qu’incertain mais la santé doit primer. Non?