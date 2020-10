Officiel: le basket régional et provincial à l’arrêt jusqu’au 15 octobre

On ne jouera plus au basket jusqu’au 15 octobre. Heymans

L’AWBB vient officiellement de le faire savoir: on ne jouera plus au basket jusqu’à la mi octobre. Zut!

C’était dans l’air et c’est désormais officiel: on ne jouera plus au basket de ce samedi au 15 octobre.

Vu la multiplication des remises suite aux cas de covid – notamment le derby de TDM2 entre Spa et Sprimont de ce samedi soir – et la décision de fermer les cafétérias des clubs sportifs dès ce week-end, l’AWBB qui s’est réunie en urgence a décidé de suspendre les championnats régionaux et provinciaux dès ce samedi 17 heures et jusqu’au 15 octobre inclus. Seules les rencontres du niveau national restent donc programmées actuellement. Une décision sur l’avenir de la saison 2020-2021 sera prise au début de la semaine prochaine.

Voici le communiqué de l'AWBB

«Réunis en urgence ce samedi 10 octobre 2020 à 12h00, les membres du conseil d’administration et les responsables des comités provinciaux de l’AWBB ont pris les décisions suivantes:

Compte tenu de la situation sanitaire, à savoir:

– l’évolution inquiétante de la pandémie COVID-19

– l’impossibilité d’organiser des tests dans de nombreux centres de testing

– le retard apporté dans la communication des tests

Compte tenu de la situation dans les clubs, à savoir:

– la fermeture des salles de sport décrétées par certaines villes et communes

– le huis-clos décidé à différents niveaux

– l’interdiction d’utiliser douches et vestiaires dans certaines salles

– la fermeture des buvettes et des cafétérias imposée et contrôlée par les autorités politiques

Compte tenu de la situation sportive:

– le nombre de remises de matches déjà annoncé (plus de 50% toutes compétitions confondues)

– l’impossibilité de garantir le bon déroulement des compétitions tant au niveau régional que provincial

Le conseil d’administration et les comités provinciaux de l’AWBB ont décidé de suspendre toutes les compétitions régionales et provinciales (Seniors, jeunes et mini-basket) à partir de ce samedi 10 octobre 2020 17h00 jusqu’au jeudi 15 octobre inclus.

Une décision sur l’avenir de la saison 2020-2021 sera prise au début de la semaine prochaine.

Nous comptons sur la compréhension de tous et le sens des responsabilités de chacun.»