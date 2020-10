Fait très rare: un couple belge décède de la malaria

Un couple originaire de Kampenhout, dans le Brabant flamand, est décédé fin septembre de la malaria.

L’infection transmise par des moustiques est extrêmement rare en Flandre.

Pour l’agence flamande des soins de santé et l’Institut de médecine tropicale, il est presque impossible que d’autres personnes aient contracté la maladie, le moustique à l’origine de l’infection étant très certainement mort, rapportent samedi Het Nieuwsblad et Het Laatste Nieuws.

Selon l’agence flamande des soins de santé, la seule explication possible est qu’un moustique vecteur ait pénétré dans le pays via l’aéroport. «Le type de malaria dont le couple est décédé est une variante caractéristique d’Afrique. Ils habitaient à quelques kilomètres à peine de Melsbroek et Zaventem», a commenté le porte-parole de l’agence Joris Moonens.