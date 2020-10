Les buvettes et cafétérias fermées durant un mois

On s’y attendait mais la décision est tombée vendredi soir. Un arrêté de police du Gouverneur de la Province de Namur, Denis Mathen, ordonne la fermeture des buvettes et cafétérias de tous les clubs de sport durant un mois, jusqu’au 10 novembre à dater de ce samedi. Les vestiaires restent accessibles jusqu’à la fin du match ou de l’entraînement (au plus tard 45 après la fin), mais ne sont accessibles qu’aux joueurs et au staff. Aucune boisson alcoolisée ne pourra y être consommée. Les autorités communales et la police doivent veiller à l’application de cet arrêté…

Les buvettes des clubs vont rester vides pendant un mois.