Le gouvernement francophone soutient école et culture malgré un déficit de 2 milliards

Le solde budgétaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles sera dans le rouge de 1,9 milliard d’euros cette année, et de près de 820 millions l’an prochain, a annoncé vendredi le gouvernement arc-en-ciel au terme d’un conclave budgétaire qui a toutefois prévu des soutiens nouveaux pour les secteurs en difficulté.

Frappées de plein fouet par la crise sanitaire, les finances communautaires francophones font le gros dos. Elles souffrent d’une baisse de plus d’un milliard d’euros de dotations fédérales (sur un budget global de 11 milliards), en raison de la chute de la croissance (-7,4%) et de la dégradation des paramètres démographiques (-30 millions d’euros sur la «clé élève»), a expliqué le ministre du Budget Frédéric Daerden.

Pour ce «budget de combat», le gouvernement PS-MR-Ecolo - premier du pays à boucler son budget 2021 - a aussi tenu à renflouer de 100 millions d’euros le fonds d’urgence et de redéploiement décidé dans le cadre de la crise sanitaire, pour le porter à près de 190 millions.

Dès lors, le budget 2020 ajusté plongerait à -1,882 milliard d’euros, venant de -708 millions à l’initial. La reprise attendue sur 2021 ne permettrait pas d’éviter un nouveau déficit à -819 millions d’euros, et encore: ce chiffre est flatté par 264 millions d’euros de dotations 2020 reportées sur 2021 en raison d’un décalage technique au fédéral. La forte incertitude conjoncturelle devrait nécessiter un nouvel ajustement budgétaire assez vite en 2021.

Pour soutenir les écoles, le gouvernement a prévu 31 millions d’euros supplémentaires pour l’aide aux frais Covid, la task force pédiatrique ou encore un soutien renforcé aux écoles en création. Quinze millions d’euros viendront renforcer les 10 millions prévus pour les travaux sanitaires dans les écoles, tandis que 20 millions d’euros aideront les établissements d’enseignement supérieur et de recherche, ainsi que les subsides sociaux aux étudiants (dont l’impact du décret finançabilité).

Durement frappé, le secteur culturel recevra plus de 41 millions d’euros nouveaux, dont 26,5 millions pour le soutien aux acteurs de la culture, à la création et à la diffusion. L’aide supplémentaire aux fédérations sportives s’élèvera à 3 millions d’euros, de même que l’aide à la jeunesse.

La Fédération parie aussi sur les subventions du plan de relance de l’UE, en s’inscrivant dans les deux grandes priorités européennes: les transitions numérique et climatique.

Quinze millions d’euros s’ajouteront aux 5 millions de la stratégie numérique dans l’enseignement, et 20 millions d’euros seront dédiés à la numérisation administrative et l’informatisation du carnet médical de l’enfant. La transition climatique est quant à elle dotée d’une première enveloppe de 37 millions, essentiellement destinée aux bâtiments scolaires, sportifs, culturels et administratifs.

Les moyens pour les cantines scolaires gratuites sont doublés pour passer à 10 millions par an. D’autres politiques convenues avant la crise comme la poursuite du pacte d’excellence, le refinancement du supérieur et de la recherche, le non-marchand, etc., sont elles aussi dotées.

Si la dette se creusera inévitablement, l’exécutif dit aussi vouloir faire preuve d’une «vigilance accrue». Au désormais classique «monitoring» de la dette s’ajoutera un audit sur plus d’un demi-milliard de dépenses. On parle notamment ici des frais de fonctionnement des ministères, de l’ETNIC (service informatique de la FWB), ainsi que de quelques autres politiques dans chaque département.

«On va aussi lancer un screening de l’administration. Un consultant qui doit encore être désigné analysera précisément l’allocation des ressources humaines. Pas pour évaluer s’il y a trop ou trop peu de membres du personnel, mais pour voir s’ils sont bien affectés et peuvent remplir au mieux les différentes tâches actuelles, voire des tâches nouvelles. On recherche une efficience maximale dans l’allocation des ressources financières et humaines», selon M. Daerden.