«We, The Internet»: un forum citoyen sur l’Internet d’aujourd’hui pour penser l’Internet de demain

À l’instar de 80 autres pays à travers le monde, la Belgique participe au premier dialogue mondial entre citoyens sur l’avenir d’Internet, coordonné par l’agence franco-allemande Missions Publiques. Ll’ASBL Le Monde des Pouvoirs, à travers son projet Sirius Hub, anime ce samedi 10 octobre l’activité belge de l’événement. Présentation.

Chargé de communication chez Sirius Hub, David Hainaut pose d’emblée le constat suivant: «Quand on discute au sujet d’Internet, on se rend compte qu’il existe une grande méconnaissance du sujet, mais que tout le monde a une opinion.»

Et partager son opinion au sujet d’Internet à travers divers thématiques, c’est justement ce que We, The Internet propose ce 10 octobre aux citoyens de 80 pays à travers le monde.

Un dialogue sur la place du numérique

«On organise ainsi ce samedi à Liège la version belge de l’événement», détaille Charlotte Umé, stagiaire en événementiel sur le projet. « On va rassembler plusieurs dizaines de citoyens autour de tables de discussion. Ils seront donc répartis par 4 et des facilitateurs veilleront à organiser la parole afin que chacun puisse s’exprimer sur chacun des sujets proposés.»

Distanciation sociale, limite des participants, distribution de masques et de gel, ... Les organisateurs ont veillé au respect des consignes sanitaires. EdA - Romain Veys

«Le but est véritablement de mettre sur pied un dialogue entre citoyens», reprend David Hainaut. «On ne parle donc pas ici d’une réunion d’experts. Chacun est le bienvenu, qu’il soit un grand connaisseur d’Internet ou non. Les différents thèmes abordés ont pour objectif d’interroger les citoyens sur la place du numérique dans notre société et sur leurs pratiques et leurs bonnes habitudes par rapport à cela.»

Une approche citoyenne et participative

Si l’événement aura lieu simultanément dans plus de 80 pays, c’est à Sirius Hub, partenaire stratégique pour la Belgique, que revient l’opportunité d’en organiser la version belge. «Nous sommes un projet qui dépend de l’ASBL liégeoise Le Monde des Possibles, laquelle aide des personnes en voie de régularisation, des personnes migrantes, des personnes étrangères à s’insérer dans la société belge. Et notre mission consiste à former des personnes au numérique et à leur trouver un emploi grâce à cette formation.», précise David Hainaut.

Tout le monde concerné

Fake news, intelligence artificielle, partage de données, ...: chaque citoyen se retrouve en effet confronté aujourd’hui, et de façon quasi quotidienne, à toute une série d’enjeux que le numérique impose. «Mais l‘univers du numérique, c’est nous qui vivons dedans. Ce monde peut donc se construite avec nous», conclut David Hainaut.