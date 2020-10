Football: remise générale dans la province de Luxembourg

Comme nous l’annoncions en primeur cet après-midi, le comité provincial a bien décrété la remise générale de tous les matches prévus ce week-end dans la province.

Cette remise fait suite à l’arrêté pris ce vendredi par le gouverneur de la province Olivier Schmitz. Dès lors que notre province est placée en niveau d’alerte 4, soit le niveau d’alerte maximal, de nouvelles mesures ont été prises.

Buvettes et cafétérias fermées

En concertation avec les bourgmestres des diverses communes, le gouverneur de la province a pris la décision ce vendredi d’interdire l’ouverture des buvettes et cafétérias des clubs et établissements sportifs de la province de Luxembourg afin de lutter contre la recrudescence des cas de coronavirus. En outre, les vestiaires, uniquement accessibles aux joueurs et entraîneurs, devront être fermés dans les 45 minutes suivant la fin de l’activité sportive. Toute consommation d’alcool y sera interdite. Après l’obligation imposée, il y a peu, de fermer les buvettes à partir de 23 h, les autorités sont donc passées à la vitesse supérieure en province de Luxembourg et la règle devrait être d’application aussi (peut-être avec quelques nuances) dans les autres provinces wallonnes.

Le Comité provincial de football, après avoir eu confirmation de ces mesures, a donc directement réagi en décidant d’une remise générale pour les rencontres prévues ces samedi et dimanche. La fermeture des buvettes aurait en effet privé les clubs de football de leur principale source de rentrées financières.

Précisions que les rencontres programmées ce vendredi devraient avoir lieu puisque l’arrêté entrera en vigueur ce samedi 10 octobre.

Le communiqué du CP

À Tous nos dirigeants de clubs,

«Faisant suite à l’arrêt de Police provincial imposant la fermeture de toutes les buvettes, élément primordial à la survie de notre football provincial, le CP.LUXEMBOURG décide la remise générale de tous les matches prévus ces samedi 10 et dimanche 11 octobre 2020.

Tous les matches de PREMIÈRES, Dames, Réserves et Jeunes initialement prévus ces 10 et 11 octobre (dont ceux qui ont été refixés au 04/11 pour cause de COVID + ) seront rejoués en bloc à une date ultérieure à déterminer.

Nous autorisons la tenue des matches amicaux pour les clubs qui le souhaitent mais en respect des dispositions de l’arrêt de Police. Pour la couverture par l’assurance fédérale, ceux-ci ne seront pas annoncés via votre EKICKOFF mais par simple mail au Secrétariat Provincial».