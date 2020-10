Alary, James, Karabulut et… Mayada: nos 10 coups de cœur (ou de griffe) BD du 9 octobre

C’est le jour de notre sélection bande dessinée. Avec, cette fois, un paquet de zorros, un super-héros sans pouvoir et une instagrammeuse. Bonnes lectures.

1 Don Vega

Dargaud - Le résumé de l’éditeur

Madrid, 1848. Don Vega, héritier d’une riche famille californienne, reçoit une lettre lui annonçant le décès de ses parents. L’auteur du courrier, le père Delgado, l’incite à rentrer «dans les plus brefs délais».

À son retour, Don Vega découvre que le domaine familial est désormais géré par un ancien général, Gomez. Celui-ci s’appuie sur Borrow, une brute sadique et sans scrupules, pour mettre la Californie en coupe réglée en rachetant des terrains à bas prix afin de les revendre plus cher.

Des peons ont le courage de se révolter. Le visage couvert d’une cagoule, ils se réclament d’«el Zorro», un mythe populaire local. Le peuple les voit comme des héros. Don Vega décide de suivre leur exemple: il revêt un costume noir et est bien décidé à faire payer les spoliations commises envers sa famille. La légende de Zorro est en marche…

Notre avis en un mot: VIVIFIANT

La relecture de Zorro tentée par Pierre Alary est un pur régal d’aventure s’appuyant sur un authentique contexte socio-historique, celui de la Californie du milieu du XIXe siècle. Si vous ne devez en acheter qu’une seule ce mois-ci, ce doit être celle-là.

Dargaud «Don Vega», Alary, 96 p., 16,50€.

2 Horace ô Désespoir

Fluide Glacial - Le résumé de l’éditeur

Horace! O désespoir! Jeunesse ennemie! N’ai-je donc peu vécu que pour cette infamie? Ou comment Horace, l’ado, va s’en sortir dans un monde de plus en plus déboussolé.

Avec d’un côté des parents en pleine crise de la quarantaine, et de l’autre des choix qu’on lui demande de faire pour un futur de plus en plus incertain et imprévisible.

Horace doit résoudre l’équation suivante: comment se chercher dans un monde perdu?

Notre avis en un mot: ABSURDE

Ado (voire un peu plus), Horace est désarmé: ses parents divorcent, et il n’avait rien vu venir. Faut dire qu’il avait son casque sur les oreilles.

Des tranches de vie à l’humour absurde, mais pas si bête.

Fluide Glacial Madaule, 96 p., 9,90€.

3 D.O.W.

Dupuis - Le résumé de l’éditeur

Qui est donc ce mystérieux street artist qui signe D.O.W. et aide la police à combattre le crime? Le jeune médecin Alexandra Bariankoff, alias Sasha, va croiser sa route par hasard lors d’une intervention chez un célèbre tatoueur, Aliocha, prisé de la jet set internationale autant que de la mafia russe.

Aliocha va entraîner la jeune femme au cœur d’une terrible vengeance. De révélations en rebondissements, de manigances en trahisons, la mise en scène musclée dynamise une intrigue à suspense où l’ombre des tsars de l’ancienne Russie plane encore sur la mafia russe moderne.

Le mystérieux D.O.W. devra affronter d’impitoyables adversaires pour défendre son nom, son passé et son avenir.

Notre avis en un mot: FORT

Tatoueur le jour, graffeur la nuit, D.O.W. est super-héros sans super-pouvoir. Si ce n’est le courage de s’en prendre aux mafieux profitant des migrants, notamment.

Mais le héros est rattrapé par son passé.

La série commence fort.

Dupuis Barboni/Gabor, 64p., 16,50€.

4 Manon des Sources (T.1)

Bamboo - Le résumé de l’éditeur

Dix ans après la mort de Jean de Florette, Ugolin a récupéré à moindre frais le domaine des Romarins. Il y a installé une florissante exploitation d’œillets. D’autant qu’il a débouché la source volontairement camouflée et refait couler l’eau qui avait tant manqué au pauvre bossu.

Pressé par Le Papet de se marier, Ugolin pense à la belle bergère qu’il a aperçue dans les collines. Mais l’objet de ses tourments n’est autre que Manon, la fille de Jean de Florette.

Elle vit désormais comme une sauvageonne et vient de découvrir l’amour en la personne du nouvel instituteur du village.

Notre avis en un mot: AUTHENTIQUE

Ces adaptations des romans de Pagnol sont décidément d’une classe folle.

Et voici cette fois le destin de la fille de Jean de Florette.

Grand public, dans tout ce que ça a de plus noble. On entend presque les cigales chanter.

Grand Angle (Bamboo) Scotto/Stoffel/Galland, 72 p., 16,90€.

5 Un homme comme une autre

Soleil - Le résumé de l’éditeur

Yann développe depuis peu une transformation physique qui l’handicape chaque jour davantage, une incroyable mutation contre laquelle il n’y a ni remède, ni même le commencement d’une explication.

Il se transforme, inéluctablement, en femme. Comment inverser cette métamorphose?

Une collègue le pousse à lancer l’alerte sur les effets concrets des perturbateurs endocriniens. Mais Yann ne pense qu’à sa petite fille, Aïda.

Notre avis en un mot: INTERPELLANT

Yann se transforme en femme. Moins fantastique que dramatique, ce changement serait le résultat du milieu inadapté dans lequel nous vivons désormais.

Les curseurs sont poussés au maximum mais ça fait peur.

Quadrants (Soleil) Betbeder/Pietrobon, 192p., 22,95€.

6 La couronne de verre (T.1)

Delcourt - Le résumé de l’éditeur

1380, le roi Charles V le Sage, dont la santé décline, laisse un royaume encore en guerre, mais fort et puissant.

À l’annonce de sa mort, les messagers royaux parcourent le pays pour propager la nouvelle auprès du bon peuple. Les frères de Charles, les ducs du Berry, d’Anjou et de Bourgogne savent que la jeunesse du dauphin laisse un trône vacant.

Les loups se préparent à la curée.

Notre avis en un mot: CLASSIQUE

1380. À la mort de Charles V, son fils est bien jeune et ses tontons fort ambitieux. Une guerre de pouvoir classiquement contée mais brouillonne côté dessin.

Un préquel un peu poussif au Trône d’argile.

Delcourt «Plus peine que gloire», Richemond/Bennato, 64 p., 15,50€.

7 Conan: la maison des trois bandits

Glénat - Le résumé de l’éditeur

Une cité-état quelconque, quelque part entre Zamora et Corinthia.

En prison, Conan, que la réputation de mercenaire précède, est approché par Murilo, un aristocrate influent qui souhaite louer les services du cimmérien pour se débarrasser de son adversaire politique: le prêtre rouge Nabonidus.

Parvenant à s’évader, Conan s’infiltre alors dans la demeure piégée de sa cible. Mais sur place, il découvre que, derrière la lutte de pouvoir entre Nabonidus et Murilo, c’est peut-être quelqu’un d’autre qui tire les ficelles…

Notre avis en un mot: ÉPIQUE

Épique! Dans cette aventure parmi les plus horrifiques de la saga franco-belge, Conan se retrouve comme dans Le temple maudit fréquenté antan par Indiana Jones.

Un déluge qui nous laisse bouche bée.

Glénat Louinet/Martinello, 76p., 14,95€.

8 La vérité nue

Glénat - Le résumé de l’éditeur

Le livre propose 100 moments où la vérité finit par surgir.

Pourquoi les éléphants détestent-ils la tradition de la galette des rois? Que savons-nous du virus très virulent de la connerie? Pourquoi nous spoile-t-on nos voyages en avion avant le décollage? Pourquoi porter des chaussures sans chaussettes?

Autant de questions universelles qui trouvent enfin une réponse définitive dans ce livre.

Notre avis en un mot: IMPROBABLE

James, l’homme derrière Open Space, traque nos absurdités quotidiennes, et cible encore essentiellement le monde du travail.

Mais, faute d’angle bien précis, ne touche que rarement dans le mille.

On espérait mieux.

Delcourt (Pataquès) James, 104 p., 14,95€.

9 Ergün l’errant

Casterman - Le résumé de l’éditeur

Écœuré par la guerre que ne cessent de se livrer les terriens, Ergün s’est révolté et a été condamné à errer infiniment à travers la galaxie.

Durant cette errance, il croise la route de peuples en proie eux aussi à la violence, parce que l’âme humaine sème la discorde bien au-delà des frontières terrestres et que la religion sert souvent les désirs de vanité et de pouvoir les plus vils.

Ergün ira jusqu’à affronter la mort et l’essence du mal en plongeant au plus profond des ténèbres et de lui-même.

Notre avis en un mot: ÉMOUVANT

Dans le sillage de l’imposante monographie que lui a consacrée Thierry Bellefroid, Casterman réédite les deux premiers albums dessinés par Didier Comès.

Rétrospectivement émouvant, et déjà très maîtrisé.

Casterman Comès, 96 p., 20€

10 Jusqu’ici tout allait bien

Fluide Glacial - Le résumé de l’éditeur

Qu’adviendrait-il de notre société si elle renonçait à ses libertés à cause de croyances, des nouvelles technologies, d’un virus ou même du carcan familial?

Dans cette anthologie de récits d’anticipation, l’auteur turc Ersin Karabulut décrit à la perfection les maux de notre société et le moment où tout bascule.

Notre avis en un mot: INABOUTI

’éditeur nous vend ces petits récits comme du Black Mirror turc

Mais les contes d’Ersin Karabulut sont incroyablement inégaux et parfois d’une grande naïveté, au moins graphique.

Pas totalement abouti.

Fluide Glacial Karabulut, 80 p., 16,90€.

11 Mayada Officiel

Glénat - Le résumé de l’éditeur

Fraîchement quittée par son petit ami, Mayada cherche un moyen pour à tout prix attirer son attention.

C’est alors que lui vient une idée ingénieuse: devenir INFLUENCEUSE et LA STAR des réseaux sociaux!

Mayada s’embarque alors dans une folle course aux followers. Va-t-elle y arriver? À suivre…

Notre avis en un mot: PUANT

Non contente d’être devenue une star d’Insta, Mayada sait dessiner. Avec sa sœur, elle raconte ses premiers pas d’influenceuse.

Affligeant tant ça pue du nombril. On ne se souvient pas avoir lu pire.