Volley: le club de Namur en quarantaine

L’ensemble du club de Namur Volley est contraint à l’arrêt. Les résultats des tests Covid n’ont guère laissé de choix aux dirigeants.

Namur Volley recense une douzaine de cas positifs au Covid-19, confirme le secrétariat du club. D’autres tests doivent encore être menés. En attendant, et en conformité avec les directives des entités concernées, ce sont tous les matches du club namurois qui sont reportés, autrement dit ceux des jeunes et des provinciales (P1 et P4 Dames, P1 Messieurs) mais également des équipes de Promotion et de Nationales.

