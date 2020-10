La police de La Louvière sera équipée de bodycams dès le mois de novembre

Les policiers de la zone de La Louvière seront équipés dès le mois de novembre de bodycams lors de leurs interventions. La zone louviéroise a fait l’acquisition de 33 caméras.

Les policiers louviérois pourront, dès le mois de novembre de cette année, avoir recours à leur «bodycam» dans le cadre de leurs interventions. Au total, 33 caméras, pour un budget de 47 000 euros, ont été acquises par la zone et seront mises en service dans les prochaines semaines, après la formation des agents.

«L’acquisition de ces caméras est le fruit d’une réflexion de plusieurs mois», a indiqué le bourgmestre de La Louvière, Jacques Gobert. «Les objectifs de l’utilisation des bodycams sont à plusieurs niveaux: on sait, notamment, que les policiers font régulièrement l’objet de critiques, on voit régulièrement des images filmées sur des scènes d’intervention, des images souvent très parcellaires et qui contribuent à des jugements portés sur des éléments qui ne sont ni complets ni objectifs. Nous croyons que les bodycams peuvent donc être bénéfiques aux policiers ainsi qu’aux citoyens.»

Les policiers des services intervention, circulation et d’assistance spécialisée seront équipés de bodycams. Les images enregistrées lors d’interventions seront stockées sur un serveur sécurisé pendant au maximum 12 mois. Elles pourront servir, notamment, dans le cadre de la rédaction de procès-verbaux.