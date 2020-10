5G en Belgique: Orange et Proximus choisissent Nokia et Éricsson pour déployer la 5G

Le choix de Proximus pour Nokia et Éricsson est l’aboutissement d’un processus objectif sur base de certains critères de sélection, a insisté son CEO Guillaume Boutin. «Et aucunement sur base d’autres critères», a-t-il assuré, répondant à la question d’une éventuelle pression des autorités pour délaisser son partenaire actuel Huawei. BELGA

Proximus et Orange ont choisi Nokia et Éricsson pour le renouvellement de leur réseau existant et pour le déploiement de la 5G.

Les opérateurs télécoms Proximus et Orange ont choisi le Finlandais Nokia et le Suédois Éricsson pour le renouvellement de leur réseau existant et pour le déploiement de la 5G, annoncent-ils ce vendredi. Les équipements de télécommunications du Chinois Huawei seront progressivement remplacés.

Orange Belgium indique que Nokia a été sélectionné au terme d’un processus comparatif approfondi, fondé sur des critères technologiques, opérationnels et financiers. L’opérateur mettra son réseau radio 2G/3G/4G existant entièrement à niveau d’ici à 2023 et commencera également à déployer la 5G en fonction de la disponibilité des fréquences et des limitations en matière de puissances d’émissions.

Dans un premier temps, le réseau radio 5G d’Orange Belgium sera connecté à son cœur de réseau existant, fourni par Éricsson.

Nokia sera un partenaire clé dans le déploiement du réseau 5G

Proximus fixe également l’année 2023 pour moderniser progressivement ses réseaux 2G/3G/4G existants pour la partie RAN, son réseau d’accès radio mobile (Radio Access Network). «Parallèlement, Nokia sera un partenaire clé dans le déploiement du réseau 5G», ajoute l’opérateur.

Proximus a par ailleurs sélectionné Éricsson comme partenaire principal pour moderniser son cœur de réseau data mobile (Mobile Data Core Network).

L’entreprise est le premier opérateur en Belgique à avoir lancé un réseau 5G public. Six mois après le lancement, la 5G est disponible sur 110 sites dans 62 villes et communes, principalement en Flandre.

L’agence de presse Reuters avait anticipé cette annonce ce jeudi. Selon ses informations, les opérateurs télécoms étaient soumis à des pressions politiques pour renoncer à l’infrastructure de Huawei. L’entreprise chinoise est accusée par les États-Unis d’espionnage pour le compte du gouvernement et Washington a donc placé le géant technologique sur liste noire.

Huawei a toujours réfuté ces accusations.

Huawei respecte la décision de Proximus

Huawei respecte la décision de Proximus de choisir les équipementiers européens Nokia et Éricsson comme partenaires pour le déploiement de son réseau 5G. Elle est «le résultat d’un appel d’offres organisé par les opérateurs et du marché libre», réagit la filiale belge du géant technologique chinois, prônant cependant une «concurrence loyale». Elle assure que son engagement en Belgique «reste inchangé».

Pour la modernisation progressive, d’ici fin 2023, de son réseau d’accès radio mobile (Radio Access Network – RAN), Proximus a choisi Nokia, tant pour la 2G et la 3G que la 4G, des réseaux qui étaient jusqu’à présent équipés par Huawei. L’équipementier finlandais sera également associé au déploiement du réseau 5G. L’opérateur a en outre privilégié Éricsson pour la partie cœur de réseau data mobile.

Proximus a assuré avoir opté pour ces deux partenaires «à l’issue d’une procédure de sélection extrêmement concurrentielle, sur la base de critères technologiques, opérationnels, financiers et environnementaux». «Et aucunement sur base d’autres critères», a insisté vendredi son CEO Guillaume Boutin, répondant à la question d’une éventuelle pression des autorités pour délaisser Huawei, soupçonné par les États-Unis et d’autres pays d’espionnage au profit de Pékin.

«Nous prônons une concurrence loyale», a réagi le groupe technologique chinois. «Plus une chaîne d’approvisionnement est diversifiée, plus elle est compétitive», analyse la filiale belge, rappelant qu’elle fournit des technologies de pointe aux opérateurs télécoms en Belgique depuis plus de 10 ans.

«Nous avons des activités profondément ancrées dans le marché belge et notre engagement reste inchangé», conclut Huawei.