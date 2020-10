Assises d’Arlon: Clara Maes reconnue coupable du meurtre de Suzanne Thibeau

Ce vendredi, le procès en assises de Clara Maes (89 ans), pour le meurtre de Suzanne Thibeau (93 ans) à Libramont a connu son issue, à Arlon.

Ce vendredi, les jurés de la cour d’assises du Luxembourg ont rendu leur verdict.

Ils estiment Clara Maes, 89 ans, coupable de la mort de son amie Suzanne Thibeau, le 3 janvier 2015 à Libramont.

La dame de 93 ans, veuve et vivant seule elle au centre de Libramont (6 avenue de Bouillon) avait été retrouvée morte, gisant dans une mare de sang. Elle avait été frappée violemment à la tête par un pot en grès ainsi que par un couteau à steak qui avait provoqué deux graves lésions sur deux parties du cou.

Tout au long de la semaine, les témoins se sont succédé à la barre à Arlon pour dire que Clara Maes, l’accusée, avait été une infirmière en chef exemplaire et très organisée à la clinique de Libramont où elle a travaillé jusqu’à sa retraite en 1991. Beaucoup de témoins l’ont décrite aussi comme une personne aimant rendre service, mais au caractère fort et autoritaire. «Elle avait l’emprise totale sur Suzanne et voulait couper Suzanne des contacts avec ses autres amies», ont affirmé plusieurs personnes.

Très diminuée en raison de son grand âge et résidente d’une maison de repos depuis fin 2018, Clara Maes n’a pu fournir la moindre réponse sur sa participation aux faits du 3 janvier 2015.

Quand elle avait été interrogée par le juge d’instruction Connerotte en juillet 2015, elle avait répété qu’«elle n’avait rien fait de mal à Suzanne, sa meilleure amie».