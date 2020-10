Vanheusden après son premier match chez les Diables: «Je n’oublierai jamais ce jour»

Les sentiments des Diables étaient mitigés ce jeudi soir au terme du partage (1-1) contre la Côte d’Ivoire. D’un côté, on a pu entendre le bonheur chez certains d’avoir porté pour la première fois la vareuse nationale des Diables. De l’autre, la déception d’avoir concédé une égalisation ivoirienne en fin de match.

«C’est quand même d’abord une énorme fierté, commentait Zino Vanheusden, titularisé pour la première fois chez les Diables, tout comme Saelemakers, Mechele et Trossard. Je n’oublierai jamais ce jour, et personne ne me le prendra. Mais je suis un peu déçu car nous n’avons pas gagné. J’ai tout de même envie de goûter à nouveau à ce genre de match.»

Évoquant le but de Batshuyai dont il fut à la base, le Standardman précisait: «Michy me parle, et me dit de venir car il y a de l’espace. Ensuite, je vois Alexis (Saelemaekers) partir, je lui glisse la balle qui la donne à Michy pour marquer.»

Le Milanais peut donc déjà se targuer d’avoir délivré son premier assist chez les Diables. «Oui, mais mon rôle était d’aider l’équipe, et je pense y être parvenu, tempérait-il. C’était chouette de côtoyer durant ces quelques jours les plus grands joueurs belges qui restent très accessibles. Maintenant, il va falloir se concentrer sur le rendez-vous très important pour les Diablotins en Moldavie (NDLR: les Espoirs jouent déjà ce vendredi contre le pays de Galles, mais sans les jeunes qui ont évolué ce jeudi soir contre la Côte d’Ivoire).

Je vais rentrer à Charleroi avec beaucoup d’humilité

Pour Joris Kayembe, ce n’est pas un lointain déplacement vers l’Est qui l’attend mais un retour à Charleroi. Le Zèbre a lui aussi fêté ses premières minutes avec les «grands» en montant au jeu à la 90e.

«Ça fait énormément plaisir d’avoir pu jouer ces quelques minutes, confiait-il. J’ai savouré ce moment. Lorsque le coach m’a appelé au jeu, j’ai ressenti beaucoup de joie et d’excitation. Et même si je n’ai pas joué beaucoup, je me suis senti à l’aise lors des quelques ballons que j’ai touchés. Maintenant, je vais rentrer à Charleroi avec beaucoup d’humilité, et me concentrer sur le championnat.»