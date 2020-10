Belgique – Côte d’Ivoire 1-1: 5 choses à retenir de la rencontre

Le premier des trois matchs de la huitaine a vu les Diables partager l’enjeu avec les Ivoiriens au terme d’un match qu’une équipe très expérimentale n’a jamais su emballer.

Les quelques milliers courageux qui ont bravé la pluie pour venir encourager les Diables (et les Ivoiriens) dans ce match amical ont eu du mérite: ils n’ont pas assisté à un grand spectacle. Les Diables, passés devant en deuxième période après un but de Batshuayi, se sont fait rejoindre en fin de match sur penalty. Voici ce qu’il faut retenir de cette rencontre.

Une équipe expérimentale, 4 nouveaux titulaires

L’équipe alignée par Roberto Martinez s’annonçait expérimentale, puisque l’UEFA a imposé aux équipes nationales de caser un amical en plus des deux rencontres de Nations League, le tout en sept jours. L’Espagnol ayant sélectionné un groupe très très large, il a lancé une équipe complètement inédite pour cet amical. Avec à peine trente sélections au compteur, Michy Batshuayi était le titulaire le plus «capé». Pour Mechele, Trossard, Vanheusden et Saelemaekers, il s’agissait tout simplement de la première titularisation chez les A. Et même la toute première apparition pour les deux derniers nommés, tout comme pour Van Crombrugge, Bornauw et Kayembé, entrés en seconde période.

Le onze de base n’avait que 98 sélections au compteur, en tout.

Aucun but en 1re mi-temps: une première depuis 2018

Avec tout ce nouveau monde, forcément, on ne peut pas dire qu’on a assisté à un match de haut vol. La première période, surtout, était triste. Peu de mouvements aboutis, peu de vitesse et beaucoup trop peu d’occasions, au final: un tir contré de Batshuayi (17e), un envoi dans les nuages de Saelemaekers (29e) et un coup franc de Batshuayi au-dessus (32e). C’est tout. Sylvain Gbohouo, le gardien du Tout Puissant Mazembe, n’a pas eu un arrêt à sortir.

Voilà deux ans que les Diables n’avaient plus regagné les vestiaires sans avoir marqué de but. C’était aussi 0-0, en novembre 2018, à domicile, contre l’Islande, avant que Michy Batshuayi n’en plante deux (2-0). La délivrance est venue des pieds de Batshuayi en seconde période… avant le penalty du 1-1, en fin de match (86e).

+ LIRE AUSSI | VIDÉOS | Les Diables rouges tenus en échec en fin de match face à la Côte d’Ivoire

Saelemakers et Bornauw, décisifs à leur façon

Doku a tenté quelques accélérations, Trossard a essayé de percer et Saelemaekers a parcouru son flanc sans beaucoup se démarquer… si ce n’est sur le but du 1-0, justement, où il profite bien de l’espace libre pour s’engouffrer et centrer juste pour Batshuayi (53e). Dans l’ensemble, les remplaçants offensifs n’ont pas vraiment souvent amené un plus pour se tirer leur épingle du jeu. Il faut dire que le manque d’automatismes de cette équipe était logiquement criant.

En défense, Vanheusden et Mechele, peu mis sous pression, ont réalisé un sans faute, ce qui est déjà un point positif. Avec, en prime, quelques montées pour apporter le surnombre de la part du capitaine du Standard.

Le constat est opposé pour Bornauw, qui a provoqué le penalty du 1-1 de façon maladroite, alors qu’il venait à peine de monter au jeu.

Batshuayi garde le rythme… avec les Diables

Auteur de son dix-neuvième but en 31 apparitions en équipe nationale, Michy Batshuayi a décoincé la situation sur son troisième ballon intéressant, gardant sa belle moyenne d’un goal toutes les 72 minutes chez les Diables. Celui qui avait déjà inscrit un doublé en septembre contre l’Islande n’a toujours pas marqué en club, cette saison, puisque son entraîneur à Crystal Palace lui préfère Wilfried Zaha… qui était titulaire à la pointe de l’équipe ivoirienne, ce jeudi, mais que l’on n’a pas beaucoup vu.

Le retour des spectateurs, mais pas vraiment de l’ambiance

Moins de 7 000 spectateurs, ça donne des tribunes aux trois-quart vides. Photo News Contrairement aux matchs de septembre, la rencontre a pu se dérouler devant du public. Mais les 7 000 tickets mis en vente n’ont pas tous trouvé preneurs. Avec environ 15 % de l’enceinte remplie, ça en faisait des blocs vides, des rangées désertées et des sièges non-occupés entre les «bulles». S’il y a bien eu quelques cris ci et là et quelques encouragements lorsque les Diables accéléraient, l’ambiance était nettement plus morne que lors des dernières saisons.