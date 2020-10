Wout van Aert tourné vers le triptyque Gand-Wevelgem – Tour des Flandres – Paris-Roubaix

Après ses deux médailles d’argent aux Mondiaux d’Imola, Wout van Aert (Jumbo-Visma) va s’attaquer aux classiques flamandes, à commencer par Gand-Wevelgem dimanche. Il enchaînera avec le Tour des Flandres le 18 et Paris-Roubaix le 25 octobre.

Wout van Aert a pris du repos après les Mondiaux, qui ont suivi le Tour de France, où il s’est mis au service de Primoz Roglic, enlevant tout de même deux étapes au passage. «J’avais vraiment besoin de repos après les Mondiaux», a déclaré le vice-champion du monde jeudi en conférence de presse. «J’ai décidé de ne pas disputer Liège-Bastogne-Liège et la Flèche Brabançonne. Pendant quelques jours, je n’ai même plus touché un vélo. J’ai tellement roulé cette saison que cette pause m’a paru bizarre. Maintenant, je suis totalement tourné vers les classiques à venir. Je vais encore disputer trois courses, et je prendrai à chaque fois le départ avec l’ambition de gagner, ou au moins de finir le plus haut possible».

Wout van Aert est resté en Belgique pour préparer les dernières classiques de la saison. «Ça a vraiment été difficile de reprendre avec les Mondiaux», dit le coureur Jumbo-Visma.

«C’était pénible de s’entraîner à nouveau, mais je sais pourquoi je le fais et cela soulage la douleur, malgré la météo belge. Je pensais encore faire un mini-stage mais j’ai déjà été beaucoup hors de chez moi. Je voulais quand même passer du temps avec ma famille. C’est pourquoi j’ai bravé la pluie et le vent. J’ai rechargé les batteries pour un triptyque très important, dans lequel je veux briller».

Gand-Wevelgem sera le premier volet de ce triptyque dimanche, suivi du Tour des Flandres une semaine plus tard. «Je ne considère absolument pas Gand-Wevelgem comme une préparation pour le Ronde», annonce van Aert. «J’ai bien suivi les dernières courses. Mathieu van der Poel était très fort. Julian Alaphilippe était aussi au-dessus du lot, mais j’ai appris qu’il ne sera pas au départ à Ypres. Oliver Naesen est aussi très bien, et il y a encore d’autres coureurs qui pourront se montrer sur des courses de pavés», ajoute van Aert, qui a reconnu le parcours du Tour des Flandres mercredi.