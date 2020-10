Les CPAS auront la possibilité d’utiliser le subside «Covid-19» en 2021

La Chambre approuve le projet de loi sur le suivi des contacts

La Chambre a approuvé jeudi en séance plénière le projet de loi validant l’accord conclu entre le fédéral et les entités fédérées, qui permet le traitement des données auprès de Sciensano des personnes supposées infectées par la Covid-19.

Le vote de ce projet de loi d’assentiment doit permettre l’entrée en vigueur de l’accord de coopération du 25 août entre l’État fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune. Celui-ci concerne le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d’inspection d’hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d’un suivi des contacts auprès des personnes présumées infectées par le coronavirus.

Ce projet de loi décrit également la finalité des applications numériques de traçage des contacts (dont l’application «Coronalert»). Celles-ci doivent respecter les principes du Règlement général sur la Protection des Données (RGPD) et ne peuvent être installées que sur base volontaire.

Certaines données, anonymisées ou pseudonymisées, pourront aussi servir à la recherche sur l’évolution de l’épidémie. Enfin, la collecte de données ne sera plus effectuée dès que l’arrêté royal signifiant la fin de l’épidémie sera publié.

L’accord, destiné à remplacer les arrêtés royaux de pouvoirs spéciaux pris au printemps dernier, doit être validé par le fédéral et les parlements des entités fédérées d’ici le 15 octobre afin d’éviter un vide juridique.

Le Vlaams Belang a voté contre et le PTB s’est abstenu.

L’accès aux données de santé numériques interdit aux assureurs

La Chambre a approuvé jeudi une proposition de loi qui PS qui interdit aux assureurs d’avoir accès aux données répertoriées dans des applications mobiles qui visent à définir l’état de santé d’une personne.

Ces dernières années, de plus en plus d’applications de santé sont développées. Celles-ci visent par exemple à quantifier une activité ou un paramètre physique, à surveiller son alimentation au travers de l’estimation des calories, à surveiller son poids, à mesurer la qualité de son sommeil, etc.

La proposition de loi approuvée jeudi vise à interdire aux assureurs l’accès à ces capteurs de santé. Elle interdit également aux assureurs d’obliger le preneur d’assurance à acquérir ou à utiliser un capteur de santé, et à accepter de partager les informations récoltées.

L’accès à des médicaments pas encore disponibles sur le marché sera facilité

La Chambre a approuvé jeudi en séance plénière une proposition de loi de la N-VA qui vise à faciliter la prise de certains médicaments dans le contexte d’un «usage compassionnel». L’accès à des médicaments novateurs pas encore disponibles sur le marché sera ainsi facilité.

Les programmes dits d’»usage compassionnel» permettent l’utilisation thérapeutique de médicaments sans qu’il n’y ait eu au préalable d’autorisation de mise sur le marché. Ce dispositif vise principalement des personnes atteintes d’une maladie rare ou se trouvant dans une impasse thérapeutique.

La proposition de loi approuvée jeudi permet d’assouplir les conditions d’utilisation de ces programmes d’usage compassionnel et des programmes médicaux d’urgence.

Elle vise à modifier les conditions afin qu’une demande puisse être introduite lorsqu’il n’existe pas d’alternative autorisée, commercialisée et remboursée.

Un examen de proportionnalité sera nécessaire pour réglementer une profession

Ce projet de loi, porté par l’ancien ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des PME Denis Ducarme (MR), transpose une directive européenne qui vise à mettre en place ce test de proportionnalité. Celui-ci visera à démontrer que les mesures restreignant l’accès à et/ou l’exercice d’une profession ont été mûrement réfléchies, ne créent pas de discrimination, et poursuivent un objectif d’intérêt général sans aller au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre. Le texte «ne vise pas en tant que tel la réglementation elle-même de l’exercice de la profession», avait précisé M. Ducarme avant le vote en commission.

Le projet de loi prévoit de créer un organisme indépendant chargé d’accompagner les autorités pour la réalisation de cet examen. Cette tâche incombera au nouveau gouvernement.

Les professions réglementées par les entités fédérées et celles pour lesquelles le ministre fédéral de la Santé publique est compétent ne sont pas concernées par ce projet de loi. Le gouvernement Wilmès a approuvé lors de son tout dernier conseil des ministres un avant-projet de loi permettant d’inclure dans le mécanisme les professions dans le secteur de la santé.

Le texte a été adopté à l’unanimité moins les votes contre du Vlaams Belang et du PTB.

La Chambre approuve les Nouveaux Accords d’Emprunt avec le FMI

La Chambre a approuvé jeudi en séance plénière un projet de loi approuvant la décision du conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) de modifier le système des Nouveaux Accords d’Emprunt (NAE). Concrètement, la Belgique va apporter, à partir de 2021 et jusqu’à fin 2025, 7,98 milliards d’euros de droits de tirage spéciaux (DTS) pour le FMI, soit le double de ce qui est apporté actuellement.

Les NAE constituent un ensemble d’accords de crédit entre le FMI et 38 pays membres et institutions, dont la Belgique, détaille le Fonds sur son site internet. Le Fonds a recours aux NAE lorsque les ressources tirées des quotes-parts attribuées à chaque membre ne suffisent pas à financer ses prêts.

Le 16 janvier dernier, le conseil d’administration du FMI a approuvé des NAE plus larges et amendées. Le doublement du montant portera dès 2021 la capacité totale à 364,742 milliards de droits de tirage spéciaux (DTS). Tous les États et institutions parties prenantes au système voient leur montant doubler de la même manière.

Le conseil d’administration du FMI a en outre proposé un renouvellement du système des NAE pour une durée de 5 ans, soit jusqu’à la fin 2025. Selon elle, cette prolongation offre un délai suffisant pour parvenir à un accord à la fin de l’année 2025 sur une augmentation des quotas de l’ensemble des membres.

La contribution belge au NAE prend la forme d’une ligne de crédit, accordée par la BNB sous garantie de l’État.

La décision du conseil d’administration du FMI devait être approuvée par les parlements des États membres concernés. Le conseil des ministres avait déjà approuvé l’avant-projet de loi le 19 juin dernier.

Le projet de loi a été approuvé à l’unanimité, moins le vote contre du PTB, les communistes qualifiant le FMI d’institution néo-libérale.