Boucle du Hainaut: «Le dialogue doit être encouragé et amplifié»

«Il faut tout faire pour encourager et amplifier le dialogue» dans le cadre de la boucle du Hainaut, a affirmé jeudi le ministre wallon de l’Énergie, Philippe Henry, à propos de cette liaison électrique haute tension entre Avelgem et Courcelles qu’Elia entend construire et qui suscite de multiples questions.

Mercredi, au terme d’une rencontre avec des représentants de la Communauté urbaine du Centre, le ministre Willy Borsus, en charge de l’Aménagement du territoire en Wallonie, avait fait part du lancement d’un marché public pour obtenir une analyse externe scientifique portant sur les différents aspects de ce dossier.

Il s’était par ailleurs engagé à interroger la ministre fédérale et le ministre régional de l’Énergie – Tinne Van der Straeten et Philippe Henry – pour connaitre leur positionnement quant au cadre énergétique justificatif de cette boucle proposée par Elia.

Ce jeudi, Philippe Henry a pris les devants en rappelant la nécessité d’un dialogue avec la population concernée. «Cette boucle du Hainaut est un projet énergétique important dans le cadre de la transition énergétique. Elle nécessite un dialogue le plus abouti possible pour parvenir, au final, au meilleur projet possible présentant le moins d’impact possible», a-t-il expliqué.

«Nous devons tout faire pour encourager Elia à favoriser le dialogue et nous devons, de notre côté, examiner toutes les modalités du projet» alors que celui-ci n’en est qu’au stade de la définition du périmètre d’incidence, a poursuivi le ministre Henry.

«Nous sommes obligés de développer des connexions comme celle-là mais nous devons veiller à ce que cela se fasse dans les meilleures conditions, en tenant compte de la participation citoyenne», a-t-il conclu.