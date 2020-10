Revivez Tournai d’été en vidéo

À l’heure où Luc Petit diffuse une vidéo sur Tournai d’été, le réalisateur tournaisien contribue à une expo sur Antoine de Saint-Exupéry, dans la ville natale de l’auteur du Petit Prince, à Lyon.

Le spectacle Tournai d’été présenté dix soirs de suite dans le jardin de la Reine à la mi-août a été le premier d’après confinement à Tournai, voire même en Belgique, dans un pays où l’ensemble du secteur culturel était encore à l’arrêt.

Pour le réalisateur tournaisien Luc Petit et son équipe, c’était une nécessité; celle de démontrer que le secteur est toujours bel et bien vivant et qu’il constitue, lui aussi, une composante essentielle de notre société même si d’aucuns, sur le plan politique, semblent l’avoir cruellement oublié… Luc Petit a été le premier à proposer un grand spectacle en public après le confinement en respectant scrupuleusement les contraintes imposées par les règles sanitaires… ÉdA

Ce spectacle, lumineux, évoquant une part de l’histoire de Tournai, vous avez été, à l’issue des dix représentations, 4000 à venir l’admirer dans un parc sublimé par la magie de LPC (Luc Petit Création).

Si vous n’avez pas eu la chance d’y assister ou si vous avez envie de le revoir, vous pouvez en revivre les temps forts via la vidéo reprise sur notre site.

Saint-Exupéry aurait eu 120 ans le 29 juin dernier…

La ville natale de l’auteur du Petit Prince, Lyon, consacre une grande exposition à Antoine de Saint-Exupéry qui a vu le jour dans la cité des traboules il y a tout juste 120 ans.

L’expo «Antoine de Saint-Exupéry, un Petit Prince parmi les Hommes» – qui accueillera le public, à partir de ce mardi jusqu’au 25 avril – comprend notamment un espace immersif dont le directeur artistique n’est autre que Luc Petit.

Celui-ci plonge littéralement le visiteur au cœur de l’histoire du personnage de fiction et de son créateur, notamment grâce à la technique du mapping vidéo qu’il affectionne.

Pour cette conception, il s’est adjoint la collaboration d’un autre Tournaisien (Montois d’adoption) bien connu pour ses participations à des expos et mises en scène de renom international: le scénographe Christophe Gaeta.