Meurtre de Suzanne Thibeau: les avocats de Clara Maes demandent son acquittement

Me Mignon et Me Romain devant Clara Maes. EDA Claudy Petit

Tâche difficile pour les avocats de la défense, d’inverser le sens du courant… car toute la matinée de ce procès d’assises de Clara Maes pour le meurtre de Suzanne Thibeau, parties civiles et ministère public ont démontré la culpabilité de l’accusée, à leurs yeux.

Pourtant, Me Émilie Romain, avec énergie, annonce d’emblée qu’«il n’est pas possible que Clara Maes ait commis les faits qui lui sont reprochés.» Et l’avocate d’ironiser sur les faisceaux de présomption avancées par l’accusation et les parties civiles, qui ne sont pas des preuves. «Ce sont de simples suppositions», dit Me Romain.

Émilie Romain: «Je vais retirer une à une des pièces du puzzle», élaboré par l’avocate générale.

Me Romain cite toute une série d’éléments à décharge. Notamment le comportement de l’accusée dans les heures qui ont suivi le drame: «Si Clara Maes est vraiment la meurtrière et a frappé violemment sa meilleure amie de 93 ans avec un couteau de cuisine et un pot de grès, comment se fait-il que la meurtrière de 84 ans retourne tranquillement chez elle, s’ennuie pendant la journée, donne plusieurs appels téléphoniques, dont un à sa petite-fille qui doit bientôt accoucher? Quel sang-froid!»

L’argent, selon l’avocate de la défense, ne peut être le mobile du crime. «Mme Claes n’avait pas besoin de cet argent de Suzanne Thibeau. Elle était propriétaire de sa maison. Elle possédait 20 000€ sur son compte bancaire et, en 2015, a aussi touché 76 000€ à la succession de son mari (décédé durant l’année 2014). Pourquoi Clara Maes aurait-elle eu besoin soudainement de cet argent de Suzanne Thibeau? Elle n’allait pas au resto, ne partait pas en vacances, vivait tranquillement chez elle», avance Émilie Romain.

Quant à la présence d’ADN majoritaire de la victime dans le véhicule de Clara Maes, la défense n’y trouve pas de preuve scientifique définitive: «L’expert Abati a dit que ce type de transfert ADN pouvait se faire via le sang ou la salive, oui, mais il n’a pas assuré de façon catégorique que c’est de qui s’est passé ici. Vous n’avez aucune preuve matérielle de l’intention homicide. Vous devrez donc acquitter Mme Clara Maes», dit l’avocate en s’adressant aux jurés.

Les jurés entreront en délibération ce vendredi matin après 9 h pour prononcer quelques heures plus tard le verdict. S’ils déclarent Clara Maes coupable, alors on plaidera sur la hauteur de la peine. En revanche, si le verdict se conclut sur un acquittement, l’accusée pourra repartir aussitôt.