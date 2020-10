À 16 ans, Barry Baltus passera déjà en Moto2 dès 2021

Barry Baltus a annoncé ce jeudi la signature de son contrat avec l'équipe néerlandaise NTS RW Racing GP pour les saisons 2021 et 2022 de Moto2.

Le jeune pilote belge de 16 ans va déjà passer de la Moto3 à la Moto2. Arrivé cette saison en Moto3, il devait initialement rester deux saisons avec Prüstel GP. Mais l'équipe l'avait informé il y a quelques semaines qu'il ne serait pas reconduit, pour raisons financières, en 2021.

Le Waretois va donc déjà passer le cap du Moto2, l'antichambre du MotoGP. "Jamais je ne pensais accéder si vite au Moto 2" s'est réjouit Barry Baltus dans un communiqué. «Même si j'ai encore beaucoup à apprendre, je m'appliquerai du mieux que je peux pour évoluer le plus vite possible et donner tout ce que j'ai!»

Freddy Tacheny, président de Zelos, la société qui gère la carrière du pilote, explique ce choix : «Notre souhait était d'amener Barry immédiatement en Moto2, une catégorie idéale pour son talent et son gabarit».

Ayant disputé huit des neufs courses de la saison en Moto3, Barry Baltus n'a pas encore marqué le moindre point mais a fait preuve d'une progression constante. Il a terminé 16e de la dernière course, à Barcelone, son meilleur résultat de la saison alors qu'il reste six courses à disputer. Dont la prochaine au Mans, en France, qui aura lieu ce week-end.