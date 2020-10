Tout ce qu’il faut savoir ce lundi en Belgique et dans le monde

Comment évolue la pandémie de Coronavirus en Belgique et dans le monde? Voici le récapitulatif des informations factuelles de ce jeudi 8 octobre.

Légende Belgique Monde Sport Culture Buzz

Le masque désormais obligatoire aux abords des écoles, à Welkenraedt

Le masque devient obligatoire près des écoles de Welkenraedt et Henri-Chapelle. La mesure entre en vigueur ce jeudi.

+ LIRE ICI

Pas de marché de Noël alsacien cette année à Thimister!

La neuvième édition du marché de Noël alsacien de Thimister est annulée. Premier marché de Noël à l’agenda en région verviétoise, et plus grosse manifestation de sa catégorie (plus de 60 chalets alsaciens et près de 20 000 visiteurs en trois jours), l’événement qui unit Thimister et Villé passe à la trappe, en raison du coronavirus.

+ LIRE ICI

Coronavirus: le seuil des 1.000 patients hospitalisés est dépassé

Le nombre moyen de nouvelles infections au coronavirus s’élevait à 2.595 par jour entre le 28 septembre et le 4 octobre. Cela représente une augmentation de 64% par rapport à la période de sept jours précédente, selon les chiffres de la dernière mise à jour, jeudi, du tableau de bord de l’Institut de santé publique Sciensano.

+ LIRE ICI

Coronavirus: l’Aviq commande des masques à visière transparente pour les malentendants

L’Aviq, l’agence wallonne pour une vie de qualité, a commandé 10.000 masques à visière transparente à destination des personnes sourdes et malentendantes.

+ LIRE ICI

La Hulpe commande une centaine de masques inclusifs pour ses enseignants

Sous l’impulsion de la conseillère communale Déborah Schoenmaeckers, la Commune de La Hulpe a passé une commande de masques dits inclusifs, des masques de protection dont la partie qui encadre la bouche est transparente. Pour permettre à nouveau la lecture labiale, partie intégrante de la compréhension d’autrui.

+ LIRE ICI

Les brasseurs demandent les chiffres du Covid-19 qui justifient de fermer les cafés bruxellois: «Pas les principaux coupables»

La fédération des Brasseurs belges demande des chiffres qui justifient la fermeture des cafés et la différence de traitement avec les restaurants.

+ LIRE ICI

Cafés fermés à Bruxelles: une aide de 2.000 euros prévue par la Ville

La Régie et le CPAS de la Ville de Bruxelles vont en outre exonérer pour au moins un mois les exploitants locataires d’espaces leur appartenant, qui doivent fermer.

+ LIRE ICI

Surmortalité de 51% en Wallonie entre le 16 mars et le 10 mai 2020

La Wallonie a connu une surmortalité de 51% entre le 16 mars et le 10 mai 2020, ressort-il des chiffres-clés de la Wallonie publiés jeudi par l’Iweps (Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique).

+ LIRE ICI

Maintenir le réapprovisionnement des réserves de sang est essentiel lors d’une pandémie

Maintenir la chaîne transfusionnelle lors d’une pandémie est essentiel, indique le Conseil supérieur de la santé (CSS) jeudi dans un communiqué.

+ LIRE ICI

Coronavirus: le réseau Iris demande une plus grande répartition des patients

Les hôpitaux du réseau Iris craignent de devoir «sacrifier» des soins pour d’autres malades que ceux du coronavirus. En effet, 20% des lits en soins intensifs y sont occupés par des personnes contaminées.

+ LIRE ICI

Coronavirus: l’Italie oblige les voyageurs en provenance de la Belgique à se faire tester

Qui se rend en Italie depuis la Belgique sera tenu de réaliser au préalable un test pour le coronavirus, a fait savoir mercredi soir le ministre italien de la Santé, Roberto Speranza.

+ LIRE ICI

Coronavirus: le Brésil franchit le cap des 5 millions de personnes contaminées

Le Brésil a franchi mardi la barre des cinq millions de personnes contaminées par le nouveau coronavirus et s’approche du cap des 150.000 morts, alors que le pays enregistre une décrue de la pandémie.

+ LIRE ICI

Donald Trump, convalescent, s’entretient au téléphone avec Boris Johnson, guéri du Covid-19

Donald Trump, sorti lundi de l’hôpital où il avait été admis après avoir été testé positif au Covid-19, s’est entretenu mercredi au téléphone avec le Premier ministre britannique, Boris Johnson, qui avait lui-même été en soins intensifs au printemps.

+ LIRE ICI

Coronavirus: la situation se dégrade en Russie et flirte avec des records

L’épidémie de coronavirus en Russie continuait jeudi de rebondir avec plus de 11.400 nouvelles contaminations, niveau équivalent au pic de mai, mais le gouvernement n’a pas prévu de mesures restrictives d’ampleur.

+ LIRE ICI

«L’attitude de certains n’est pas acceptable»: Glatigny appelle à plus de responsabilisation dans les buvettes

Valérie Glatigny, la ministre, entre autres, du Sport, a appelé dans un courrier aux présidents et correspondants qualifiés des clubs amateurs à plus de «responsabilité citoyenne».

+ LIRE ICI