Les communes du Centre unies contre la Boucle du Hainaut

Une délégation de la Communauté Urbaine du Centre a rencontré mercredi le ministre Borsus pour relayer les craintes des citoyens quant au projet de ligne à très haute tension porté par Elia.

On l’avait compris au vu de l’importante mobilisation de citoyens dans les communes concernées: la «Boucle du Hainaut», projet de ligne à très haute tension porté par le responsable du réseau électrique Elia, ne passe pas. Et les élus ont décidé de se faire le relais de cette bronca auprès des autorités régionales, qui statueront du sort du projet.

Hier mercredi, une délégation d’élus de la Communauté urbaine du Centre s’est rendue ce mercredi midi, à Namur, pour rencontrer Willy Borsus, Vice-Président du Gouvernement wallon et Ministre de l’Économie, de l’Agriculture, de l’Urbanisme et de l’Aménagement du territoire, pour lui exprimer, l’opposition des communes potentiellement impactées en Région du Centre, au projet déposé par Elia. Ces communes sont Braine-le-Comte, Écaussinnes, Soignies et Seneffe.

Tout en dénonçant «l’impact qu’une telle ligne aurait pour les habitants et leur santé, pour l’activité économique, pour l’activité agricole, pour le tourisme, pour le bien-être animal…» ou encore «le manque total de transparence d’Elia dans le dossier», les représentants de la CUC «ont exprimé de manière ferme les revendications qu’ils portent au nom des citoyens de la région du Centre», indiquent-ils dans un communiqué.

Ces revendications sont:

– une demande de délai pour permettre aux citoyens de remettre leur avis dans le cadre de la procédure de demande de révision de plan de secteur, qui doit se clôturer le 12 octobre prochain;

– une demande de bénéficier d’un accompagnement technique dans le cadre de l’examen du dossier;

– la désignation d’une expertise indépendante.

Le ministre Willy Borsus a par ailleurs été invité à venir dans la région pour se rendre compte sur place de l’impact du projet et s’est engagé à répondre favorablement à cette invitation.

Chaînon manquant

La révision du plan de secteur est la première étape indispensable pour l’aboutissement du projet. La procédure est longue et, si elle aboutit, ce sera en 2023. S’en suivra alors la demande de permis entre 2023 et 2025. Les travaux ne sont pas attendus avant 2025, pour une mise en service en 2028 selon le calendrier établi par Elia.

La Boucle du Hainaut consiste en la réalisation d’une nouvelle liaison électrique aérienne de 380 kV et d’une capacité de transport de 6 GW entre les postes d’Avelgem et de Courcelles, distants d’environ 80 km. Elle traverserait 14 communes du Hainaut.

Elia la présente comme le chaînon manquant de son réseau à très haute tension. Elle doit permettre d’éviter la saturation du réseau, qu’Elia prévoit en 2030, et de permettre d’augmenter la capacité d’accueil des énergies renouvelables.