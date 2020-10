Incendies: lourds dégâts évités à Bruxelles et Saint-Josse

Deux incendies ont eu lieu mercredi et jeudi dans deux immeubles, l’un à Saint-Josse-ten-Noode et l’autre à Bruxelles. Des dégâts importants et des blessés ont pu être évités grâce aux détecteurs de fumée, ont signalé les pompiers jeudi. Le bon fonctionnement des détecteurs leur a permis d’intervenir très rapidement.

«Nous sommes intervenus, mercredi vers 18h00, rue de la Roue à Bruxelles, pour un incendie dans un appartement au 9e étage d’un bâtiment de 11 étages. Grâce au détecteur de fumée, tout le monde a pu évacuer tôt et les dégâts dans l’appartement sont limités», a expliqué Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles.

«Un second incendie similaire a eu lieu jeudi peu après minuit, rue Scailquin à Saint-Josse-ten-Noode, près de la place Madou, au 20e étage d’un immeuble qui en compte 23 ou 24. Il s’agissait d’une casserole oubliée sur le feu. Mais là aussi, le détecteur de fumée a très bien fonctionné, ce qui a permis qu’on intervienne avant que ce feu ne provoque de gros dégâts», a-t-il déclaré.