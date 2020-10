Du Roi-soleil au Pichou Saint-Piat, à Tournai

Deuxième papier sur le carrefour de St-Piat axé sur les fontaines qui existaient là jadis et que l’on retrouve avec Louis XIV.

Depuis le 15 août 1931 se dresse à proximité de l’église éponyme, le «Pichou Saint-Piat», de son nom officiel le «Monument à la littérature et à la chanson wallonnes».

En fait, ce monument était prévu en tant qu’hommage à Achille Viehard (1850-1930), directeur des hospices mais surtout auteur patoisant au talent indéniable qui s’était épanché à de multiples reprises autant dans la chanson que dans le théâtre, dérivatifs qui lui permettaient de décrire les mœurs et coutumes de ses concitoyens.

Lorsqu’il fut question de lui garder mémoire avec un monument, le comité reçut tant d’argent que le projet s’amplifia, donnant naissance à un édicule qui se veut symbole de la richesse de la littérature tournaisienne avec, en rappel populaire la statue du petit rambile, ce gosse de Tournai gouaille et cœur sur la main mêlés. Très vite, ce fut dans le langage journalier, le «Pichou Saint-Piat». Une jolie gravure XXe siècle, église et Pichou réunis. EdA

De l’eau bienvenue dans un quartier populeux et populaire...

Une fontaine avec ce monument et un retour aux sources assurément très lointain. Pour ce monument, l’architecte Jules Wilbaux redressa l’antique fontaine qui continuait à couler adossée au mur du cimetière, le sculpteur Paul Dubois y ajoutant son savoir.

En des temps, il y avait, toujours contre le mur, deux fontaines. Un grand confort pour les habitants de ce quartier à la fois populaire et populeux qui y trouvaient cette eau pure, coulant tout au long de l’année, ce qui les dispensait d’aller aux puits, citernes et même Escaut. Mais d’où venait cette eau?

Le site avant 1931 et l'adjonction du monument . . EdA

Des sources remises à jour lors des travaux «de Louis XIV»

Pour établir sa citadelle, d’énormes travaux, débutant en 1667, modifièrent totalement le site de la Haute Batterie, au midi de la ville. Ouvriers et soldats y découvrirent des traces d’occupation romaine avec des armes, des monnaies, des lampes et un bout de chaussée.

Dans cette même année 1672, le docteur Desmons relate «qu’il y avait là une source appelée la Préfontaine qui se trouvait en haut de la rue des Jésuites, près du couvent des sœurs grises et dont le point d’émergence se trouvait 19 pieds plus haut que le sol de l’ancienne porte Sainte-Catherine (rue St-Piat). Comme il fallait exhausser le sol pour établir l’esplanade, l’architecte Thiery proposa d’y capter les eaux et de les amener en ville, ce qui fut fait à l’aide de tuyaux de chêne et d’aulne reliés par des colliers de bronze». C'est dans une large galerie telle que celle-ci que coule encore une source. EdA

Début XXe siècle, le griffon d’une des sources (tarie, celle-là) prouvait son existence, l’autre n’était autre que le «Pichou St-Piat». La source était d’origine naturelle; était-elle la même que celle qui coule encore dans une des galeries souterraines encore en place sous le sol du site?

Lorsque des travaux de nettoyage et de déblaiement furent menés entre 1998 et 2001, quelle ne fut pas la surprise des bénévoles -scouts et guides – de découvrir, dans la partie nord-est de la citadelle la résurgence d’une source. L’eau sort de la paroi de cette large galerie menant au bastion d’Orléans, coule dans un petit fossé sur une longueur de quelques dizaines de mètres avant de s’enfoncer dans une faille du sol et de disparaître.

L’eau y est pure, de minuscules crevettes y nagent, blanches à cause de l’obscurité ambiante. D’où vient cette eau, où s’en va-t-elle? les recherches sont encore à mener mais l’on sait, avant que le Pichou ne soit raccordé au réseau, d’où venait l’eau de sa fontaine.