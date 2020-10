Binche: des primes pour les nouveaux commerçants

La Wallonie a retenu la candidature de la Ville de Binche dans le cadre de l’appel à projet «Créashop-Plus». Les nouveaux commerçants désireux d’intégrer une cellule commerciale vacante pourront recevoir une prime.

En matière de commerce, le centre de Binche est à l’image de bien des villes wallonnes: sinistre. Les cellules vides se sont multipliées et cette désaffection a réduit l’attractivité commerciale du cœur de ville, qui attire moins de clients, ce dont pâtissent les commerçants restants.

Un cercle vicieux connu que les différentes autorités publiques, après avoir laissé des zonings commerciaux se construire n’importe où hors des villes, essayent désormais (vainement?) d’enrayer.

Parmi les dispositifs mis sur pied dans ce but par la Région wallonne, il y a Créashop, qui via l’octroi d’une prime veut favoriser la relance de nouvelles activités, dynamiques, créatives et attirantes dans des axes commerciaux en souffrance.

Ce programme wallon, dédié auparavant aux grandes villes, a été étendu aux moyennes communes sous le nom de Créashop-Plus. Il permet aux communes d’octroyer à un nouveau commerçant, souhaitant s’installer dans une cellule vide, une prime d’un maximum de 6 000€ représentant maximum 60% des dépenses effectuées pour l’aménagement du nouveau commerce.

Ces travaux d’investissements consistent principalement en des travaux de rénovation et d’aménagement de l’intérieur du commerce, des travaux de rénovation de la vitrine, châssis, des investissements dans les enseignes et le mobilier.

Un périmètre défini

La candidature de la Ville de Binche a été retenue par la Région wallonne. Dans son dossier de candidature, la Ville a déterminé un périmètre géographique prioritaire sur lequel l’action Créashop-Plus serait la plus pertinente. Les rues concernées par le dispositif Créashop-Plus sont donc les suivantes:

– Rue de Robiano (zone constituée du croisement avec la rue de l’Arayou jusqu’à la rue de la Gaieté) et Rue de la Gaieté;

– Avenue Wanderpepen (zone constituée du croisement avec la Rue de Merbes jusqu’à la rue des Récollets) et Rue des Récollets;

– Rue Louis Buisseret;

– Avenue Charles Deliège (zone constituée du croisement avec la rue des Archers jusqu’à la rue Notre-Dame), Rue Notre-Dame, Grand-Place;

– Route de Mons (zone constituée du croisement avec la rue de la Régence jusqu’au croisement avec l’Avenue Charles Deliège).

Les personnes qui souhaitent participer à cet appel à projet doivent soumettre un dossier de candidature au service des Affaires économiques de la Ville de Binche (affaires.economiques@binche.be) à partir du 15 octobre 2020.

Ensuite, un jury de sélection sera chargé d’analyser les dossiers de candidature. Le candidat commerçant viendra ensuite présenter son projet de vive voix en 15 minutes. Si le dossier est validé par le jury, un courrier d’octroi sera envoyé aux candidats commerçants sélectionnés.