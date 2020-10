Activation du numéro 1722 pour risque de tempête ou de précipitations abondantes

Le SPF Intérieur active temporairement le numéro 1722 destiné aux interventions pompier non urgentes.

Le 1722 est activé en raison de l’avertissement de risque de tempête ou de précipitations abondantes diffusé par l’Institut royal météorologique (IRM), fait-il savoir ce jeudi matin.

Le 1722 permet de décharger le numéro d’urgence 112 en cas de tempête et d’éviter que des personnes dont la vie est en danger potentiel ne doivent attendre inutilement.