La qualité des trottinettes électriques variables, Test-Achats demande des contrôles

Test-Achats a testé la qualité de 11 modèles de trottinettes électriques parmi les plus populaires en Belgique et a obtenu des résultats très variables, indique jeudi l’organisation de défense des consommateurs.

Dans un communiqué, Test-Achats demande dès lors des contrôles stricts de la qualité de ces appareils.

Test-Achats a testé en laboratoire la distance et la vitesse moyenne de 11 des modèles les plus vendus en Belgique. L’organisation a d’abord poussé le moteur, depuis une position à l’arrêt, jusqu’à la vitesse maximale, puis a simulé un parcours à différentes vitesses et inclinaisons jusqu’à épuisement de la batterie, pour enfin réaliser un parcours d’essai en situation réelle.

Les résultats obtenus étaient très différents selon les modèles. Ainsi, un n’obtient que le maigre score de 24 sur 100 quand le meilleur atteint 70/100.

«Nous avons vu des pneus très difficiles à gonfler, des supports de batterie cassés, des écrans manquants ou illisibles, des systèmes de contrôle totalement instables, des mécanismes de pliage inopérants en pratique et bien d’autres défauts», décrit Test Achats.

L’étanchéité a également posé problème car certains modèles annoncent être étanches mais «à l’exception d’un appareil, le manuel d’accompagnement indique qu’il est interdit d’utiliser la trottinette sous la pluie», souligne Jean-Philippe Ducart, porte-parole de l’organisation, cité dans un communiqué.

Test-Achats a aussi testé le freinage sur une route mouillée: deux modèles ne fonctionnaient plus et pour trois d’entre eux, le test a entraîné des situations dangereuses.