Amicaux: nul pour l’Allemagne, victoire écrasante pour l’Italie et échec pour le Portugal

Plusieurs matches amicaux se sont joués ce mercredi soir. On fait le point sur les rencontres les plus importantes.

L’Allemagne concède un nul 3-3 à la Turquie

Une équipe «B» d’Allemagne a concédé un nul à la Turquie 3-3 mercredi à Cologne devant 300 spectateurs, sous la baguette du capitaine d’un soir Julian Draxler, après avoir de nouveau montré une grande naïveté en défense.

Les Allemands ont marqué par Julian Draxler (45+1), Florian Neuhaus (58e) et Lucas Waldschmidt (81e). Mais ils ont été rejoints trois fois au score, par Ozan Tufan (50e), Efecan Karaca (67e) et par Kenan Karaman dans le temps additionnel (90+4).

La Mannschaft rejoue samedi et mardi en Ligue des Nations, contre l’Ukraine et la Suisse.

Une Italie expérimentale écrase la Moldavie 6-0

Une Italie expérimentale, sans ses titulaires habituels, s’est baladée face à une bien faible Moldavie (6-0), mercredi à Florence, l’occasion pour les nouveaux de se montrer et pour El Shaawary de signer son premier doublé avec les Azzurri.

Cette équipe B, sans Verratti, Immobile, Chiesa, Bonucci et consorts, a poursuivi la série d’invincibilité en cours avec désormais 17 matches consécutifs sans défaite (14 victoires, 3 nuls).

Mais l’essentiel n’était pas là pour le sélectionneur italien Roberto Mancini: avant les deux matches de Ligue des Nations en Pologne et face aux Pays-Bas, il a profité de ce match amical face à un adversaire moins huppé pour s’offrir une large revue des troupes et impliquer très largement son groupe à huit mois de l’Euro-2021.

Stephan El Shaarawy (Shanghai Shenhua), à qui il a confié le brassard de capitaine, lui a rendu ce signe de confiance par un doublé, son premier en équipe nationale, en subtilité pour le premier (30e) et d’une tête rageuse pour le second (45+1e) qui permettait à l’Italie de gagner les vestiaires avec déjà cinq buts d’avance.

La soirée était d’ailleurs celle des premières à tous les étages: premier but en sélection pour le milieu de la Roma Bryan Cristante (18e), première sélection et premier but pour l’attaquant de Sassuolo Francesco Caputo (23e), premier but pour son coéquipier de Sassuolo Domenico Berardi (72e) et premières sélections pour le gardien de Cagliari Cragno, entré en seconde période.

Le Portugal tenu en échec par l’Espagne avant de retrouver les Bleus

Le Portugal, champion d’Europe en titre, a été tenu en échec par l’Espagne (0-0) en match amical mercredi à Lisbonne, avant sa rencontre dimanche face aux Bleus en Ligue des Nations.

Le 40e duel ibérique entre les deux derniers champions d’Europe, alignant des équipes remaniées mais avec Cristiano Ronaldo titulaire côté portugais, n’a pas donné lieu au «grand spectacle» que souhaitait le sélectionneur portugais Fernando Santos.

Aucune comparaison possible avec l’intensité de l’exceptionnel dernier affrontement des deux sélections en phase de groupes du Mondial-2018 (3-3), marqué par un triplé retentissant de ‘CR7’.

Au cours de la première période, les Portugais ont éprouvé de grandes difficultés à gérer le pressing agressif de l’Espagne et à contrecarrer son jeu de possession.

Un joueur a particulièrement mis à mal la défense portugaise, recroquevillée dans sa moitié de terrain, l’ailier de Leipzig Dani Olmo.

Chacun de ses décrochages a créé du danger mais la sélection portugaise a pu compter sur un Rui Patricio en grande forme, le gardien de Wolverhampton multipliant les arrêts.

D’abord en jaillissant devant Gerard Moreno lancé en pleine surface par Olmo (3e), puis en captant deux tirs longue distance de ce même Olmo (12e, 25e) et en déviant parfaitement une frappe difficile toujours du N.7 espagnol (72e), peut-être assez pour rabattre les cartes dans la hiérarchie des portiers portugais où la lutte avec le gardien de l’Olympique lyonnais Anthony Lopes est âpre.

Il a fallu attendre la 26e minute pour voir la première occasion portugaise quand Cristiano Ronaldo, jusque-là privé de ballons, a servi Renato Sanches en retrait à l’entrée de la surface mais le milieu du LOSC a envoyé sa frappe largement au-dessus.

Isolé de ses coéquipiers en attaque, le quintuple Ballon d’or est tout de même parvenu à arracher un ballon de la tête dans la surface espagnole qui aurait pu connaître meilleur sort si Raphael Guerreiro n’avait pas complètement manqué sa reprise du pied droit alors qu’il se trouvait seul au point de penalty (43e).

Ronaldo malchanceux

Au retour des vestiaires, alors que les champions d’Europe en titre respiraient mieux notamment grâce aux entrées de Bernardo Silva et William Carvalho, l’attaquant de la Juventus Turin a cru marquer son 102e but en sélection qui l’aurait rapproché du record mondial détenu par l’Iranien Ali Daei (109) mais sa puissante frappe du gauche s’est écrasée sur la barre transversale avant de rebondir devant la ligne des cages gardées par Kepa.

Alors le capitaine de la sélection portugaise a voulu se muer en passeur en glissant un superbe ballon de l’extérieur du pied à Renato Sanches mais le Lillois a frappé sur la barre (67e), laissant Ronaldo être remplacé par Joao Félix sans s’être montré décisif (73e).

Félix a même eu une occasion en or de donner la victoire sur l’ultime corner de la partie mais le joueur de l’Atlético Madrid ne s’est pas jeté assez vite sur le ballon pour le pousser au fond des filets (90+3).

CR7 n’a donc pas eu l’occasion de signer sa 100e victoire sous le maillot de son équipe nationale et Fernando Santos a égalé le record de matchs à la tête de la sélection portugaise du Brésilien Luiz Felipe Scolari (74) sans connaître le goût du succès.

Mais cela n’a pas empêché les 2.500 spectateurs autorisés au stade José-Alvalade malgré la crise sanitaire, une première pour un match au Portugal depuis le début de la pandémie du coronavirus en mars, de vibrer par moments avant de se concentrer sur l’équipe de France en Ligue des Nations.