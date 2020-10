Gidey a amélioré de plus de 4 secondes et demie le record mondial et pulvérisé de plus de 16 secondes (!) son record personnel qui était de 14:23.14 depuis 2018.

L’Éthiopienne Letesenbet Gidey, 22 ans, a établi un nouveau record du monde du 5000 mètres mercredi soir à Valence, en Espagne. Elle a effacé en 14:06.62, le record du monde détenu depuis douze ans par sa compatriote Tirunesh Dibaba en 14:11.15 réussi le 6 juin 2008 à Oslo.