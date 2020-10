Le décès de Jean-Marie Rochez

L’ancien président du RFC Winenne et du Comité Provincial de Namur, Jean-Marie Rochez, est décédé ce mercredi à l’âge de 82 ans. Après 34 ans de CP, dont 14 à la présidence et beaucoup plus à la tête de Winenne dont il était l’inamovible dirigeant, l’assureur famennois avait tiré sa révérence en 2011, remplacé par Roger Davin, après une succession quelque peu houleuse. À sa famille et à ses proches, notre journal présente ses sincères condoléances.

La mission principale d’un C.P. reste la promotion du football dans sa province et Jean-Marie Rochez savait s’y prendre.