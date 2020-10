Molenbeek: un membre du Collège des bourgmestres et échevins positif

Le dernier Collège s’était réuni dans le respect des règles sanitaires jeudi dernier.

Un membre du Collège des bourgmestres et échevins de Molenbeek-Saint-Jean a été testé positif ce mercredi au Covid-19, annonce le cabinet de la bourgmestre Catherine Moureaux dans un communiqué. L’ensemble des membres du Collège se feront donc tester ce jour et au plus tard jeudi. Dans l’attente des résultats, toutes les activités, travaux ou réunions du Collège sont suspendues.

La séance de ce jeudi est cependant maintenue et se fera par vidéoconférence.