L’Écosse privée de trois joueurs à cause du Covid-19 dans sa course à la qualification

L’ambition de l’Écosse de se qualifier pour le Championnat d’Europe de football de l’été prochain a connu un coup dur après test positif au coronavirus du milieu de terrain de Southampton Stuart Armstrong. Dès lors ce sont trois joueurs qui ne peuvent pas être sélectionnés pour les demi-finales des barrages contre Israëljeudi soir à Glasgow, a annoncé la fédération écossaise de football.

En plus de Stuart Armstrong, Kieran Tierney, défenseur d’Arsenal, et le milieu de terrain du Celtic Ryan Christie doivent être mis en quarantaine pendant 14 jours car ils ont côtoyé de près Armstrong. Le sélectionneur Steve Clarke est déçu, mais il place la santé et la sécurité de chacun au premier plan.

Un physiothérapeute et un masseur de la sélection écossaise doivent également être isolés.

L’Écosse n’a pas pu se qualifier directement pour l’Euro dans un groupe avec la Russie et la Belgique, mais elle joue les barrages. Le vainqueur du duel entre Israël et l’Écosse sera opposé le 12 novembre à celui entre la Norvège et la Serbie en finale des barrages.