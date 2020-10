Le gouvernement De Croo confronté à un déficit moins désastreux que prévu

Ce nouveau rapport du Comité de monitoring ne tient pas compte des mesures nouvelles que pourrait prendre le nouveau gouvernement fédéral.

Suite au relèvement des prévisions de croissance, le Comité de monitoring table dans son nouveau rapport sur un déficit de 24,5 milliards d’euros en 2021 pour l’entité I (État fédéral et sécurité sociale), ce qui représente une amélioration par rapport à son estimation de juillet. Le gouvernement De Croo devrait dès lors être confronté à un déficit moins désastreux que prévu pour la confection de son budget 2021.

D’après cette nouvelle estimation, le déficit de l’entité pour 2020 serait de 33,7 milliards d’euros, soit 7,65% du PIB. Cela représente une amélioration de 6,5 milliards d’euros par rapport à l’estimation réalisée en juillet dernier, soit 1,75% du PIB.

Pour 2021, le Comité de monitoring table sur un déficit de 24,5 milliards d’euros, soit 5,14% du PIB. Par rapport à l’estimation de juillet dernier, il s’agit d’une diminution de 1,6 milliard d’euros, soit 0,45% du PIB.

Les recettes fiscales estimées pour 2020 sont 3,6 milliards d’euros plus favorables qu’en juillet.

En septembre dernier, le Bureau du Plan avait estimé le taux de croissance du PIB belge à -7,4% en 2020 et 6,5% en 2021. Il s’agissait d’une révision positive par rapport aux estimations de juin qui prévoyaient une chute du PIB de 10,5% en 2020.

Sur base de ces estimations, l’ancien ministre du Budget avait demandé un nouveau rapport au Comité de monitoring afin que le nouveau gouvernement dispose de données actualisées.

Si le Comité constate une amélioration, les chiffres démontrent toutefois qu’il existe encore de nombreuses incertitudes sur la croissance économique potentielle.

Le comité de monitoring est composé de hauts fonctionnaires des SPF Budget, Finances et Sécurité sociale et des dirigeants des institutions publiques de sécurité sociale et de l’Inspection des Finances. Il suit l’évolution des recettes et dépenses de l’État.