Un conducteur ivre a provoqué des accidents en série

Le conducteur en cause a été contrôlé positif à l’alcool. Sa voiture est gravement endommagée.

Un conducteur ivre a causé des accidents en série mercredi matin à Berchem-Sainte-Agathe, a indiqué dans la journée Caroline Vervaet, porte-parole de la police de Bruxelles-Ouest (Molenbeek-Saint-Jean, Jette, Ganshoren, Berchem-Sainte-Agathe et Koekelberg). Elle précise qu’il a été privé de sa liberté et que son permis de conduire lui a été retiré.

Le conducteur, un jeune trentenaire avec un permis de conduire provisoire, a commencé à emboutir des véhicules vers 08h00 du matin. Il a d’abord essayé de devancer un tram avenue Josse Goffin, mais il est entré en collision avec deux voitures qui venaient de la direction opposée à la sienne. Le conducteur ivre a continué sa route et a embouti une troisième voiture sur le croisement avec l’avenue du Château. Selon des premiers éléments, il aurait brûlé un feu rouge, mais l’enquête doit encore vérifier cette information. Le trentenaire a terminé sa course dans l’avenue de l’Hôpital français, où il est entré en collision avec une voiture garée et deux autres véhicules.

La ligne de tram 19 a été interrompue le temps d’enlever des voitures accidentées des voies.