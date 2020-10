Première victoire de Joachim Gérard à Paris: «Mon service m’a bien aidé»

Joachim Gérard (ITF 4) avait le sourire aux lèvres, mercredi à Paris, après avoir remporté son premier match en simple de sa carrière à Roland Garros pour se hisser en demi-finale du tournoi dans l’épreuve en fauteuil roulant.

Sur le court n°7, l’Ucclois, 31 ans, demi-finaliste à l’Australian Open et à l’US Open cette année, a battu 6-4, 6-3 le Français Nicolas Peifer (ITF 7), 30 ans, finaliste en 2011.

«Je la tiens enfin cette première victoire ici et elle fait évidemment plaisir», a-t-il confié à Belga. «Je pense également avoir livré un bon match. Mon service m’a bien aidé. Il m’a mis en confiance. J’ai trouvé des bonnes zones, ce qui est très important sur terre battue, car on peut parfois glisser un peu avec le fauteuil. J’aurais même pu gagner le premier set plus facilement, car j’ai eu des balles de 5-2 de double break et quatre ou cinq balles de set à 5-3. Mais bon, je parviens à conclure. Le deuxième set a été un peu plus laborieux, mais j’ai été plus constant que lui et c’est ce qui a fait la différence.»

Ce jeudi, Joachim Gérard retrouvera le Japonais Shingo Kunieda (ITF 1), 36 ans, le Federer de la discipline, vainqueur à sept reprises à Paris et recordman du nombre de titres du Grand Chelem avec le total de 24, quatre de plus que le Suisse chez les valides. Il s’agira d’une revanche de la demi-finale de l’US Open, où le Brabançon s’était incliné 4-6, 6-1, 6-3.

«J’avais bien joué contre lui à New York, mon premier set avait même été excellent, mais par la suite, j’avais eu trop de hauts et de bas», a-t-il poursuivi. «Contre lui, il faut absolument éviter de jouer les montagnes russes, car il est très solide. Je ne sais pas si j’ai plus de chances sur terre battue que sur dur. Nous ne sommes ni l’un ni l’autre de grands fans de la terre battue, mais de la manière dont j’ai essayé de faire évoluer mon jeu, je sais que tennistiquement, j’ai les armes pour le battre. Il faudra que je parvienne à lui ôter du temps, et surtout que je sois constant du début à la fin.».