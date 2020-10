Cette fresque valorise le courage et la solidarité qui ont émergé de la crise du coronavirus

La Ville de Bruxelles et Visit. Brussels, en collaboration avec le CPAS de la Ville et le CHU Saint-Pierre, ont fait réaliser une fresque en l’honneur des personnes de première ligne dans la lutte contre le coronavirus.

La Ville de Bruxelles et l’agence régionale Visit. Brussels, en collaboration avec le CPAS de la Ville et le CHU Saint-Pierre, ont fait réaliser une fresque en l’honneur des personnes de première ligne dans la lutte contre le coronavirus, a annoncé mercredi le cabinet de l’échevine de la Culture, du Tourisme et des Grands événements Delphine Houba. L’inauguration prévue ce jeudi a été reportée à une date ultérieure, qui sera fixée une fois la recrudescence des nouvelles contaminations passée.

La fresque a été réalisée par le collectif 7e Gauche sur un mur d’un bâtiment du CPAS, situé au 7 rue de l’Abricotier, près de l’hôpital Saint-Pierre. Elle est visible depuis la rue Haute.

L’œuvre s’intitule «Entre Aide/Wederzijdse Hulp». Elle mesure 22 mètres de haut sur 6 mètres de large. Elle a été voulue colorée pour valoriser les élans de solidarité dont chacun des corps de métier représentés a fait preuve pour soigner des patients.

«Le street art est une forme d’art et d’expression accessible, qui par sa présence dans la rue, invitera toute personne à se rappeler le travail remarquable de ces équipes», souligne Delphine Houba. Cette fresque s’inscrit dans le parcours street art de la ville.

Philippe Leroy, directeur général du CHU Saint-Pierre, ajoute que «cette fresque marque la reconnaissance envers tous ceux qui se sont investis dans cette crise, tous métiers confondus. C’est aussi une trace de notre temps qui témoigne du vécu d’un quartier, d’une ville, d’un pays. C’est enfin le symbole de ce qui peut naître de beau dans la difficulté: la solidarité, une valeur fondamentale au CHU Saint-Pierre».